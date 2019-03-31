Политолог Николай Рагозин: Это уже вторые выборы без Донбасса. Мы не являемся частью Украины

Сегодня Украина выбирает себе президента. Как эти выборы повлияют на ситуацию в Донбассе и повлияют ли, чего ждать Донбассу в ближайшем будущем «Комсомолка» спросила у зав кафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидат философских наук Николай Рагозин.

- Как отразятся украинские выборы на ситуации в Донбассе?

- С одной стороны эти выборы радикально не поменяют ситуацию в том плане, что не изменится отношение Украины к Донбассу. Ни у одного из кандидатов я не вижу какой-то конструктивной позиции, которая позволяла бы выстроить с ними будущее и хоть как-то начать договариваться. С этой точки зрения эти выборы нам ничего хорошего не несут. Но с другой стороны независимо от того кто там придет к власти, и какую они будут проводить политику – это уже вторые выборы, в которых Донбасс не участвует. То есть, тем самым все больше становится ясно, что мы не являемся частью Украины. Это обстоятельство дает нам основание утверждать, что мы по факту являемся независимым государственным образованием, которое не видит своего будущего в составе Украины. Мы знаем, что есть разные политические силы, которые питают иллюзию, что разбитый горшок под названием «Украина» можно склеить. А склеить его уже нельзя. И чем быстрее это поймут наши зарубежные партнеры, и на украинской стороне, тем будет лучше. Тогда мы сможем нащупать точку опоры, точку отсчета от которой можно будет дальше плясать в решении всех остальных проблем. Но как скоро произойдет это понимание, что это уже окончательно – вопрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/700396" frameborder="0"></iframe> Жители Донбасса: «Голосовать нет смысла».В день выборов президента Украины спецкор «КП» Дмитрий Стешин прогулялся по Донецку — узнал у местных жителей, что они думают о возможной смене киевской верхушки

- Может, корректней будет сказать, не когда произойдет понимание, а возможно ли такое понимание в принципе со стороны Украины?

- Почему невозможно? Возможно. Государство иногда понимают как некое образование, которое создано господом богом и будет существовать вечно до скончания веков. Но история говорит о другом, что государства создаются и разрушаются. Только за последние несколько десятилетий на карте появилось полтора десятка новых государств, которых раньше не существовало. Почему считается, что Украина – это некое алмазное образование, которое не может расколоться? Украина как раз является очень хрупким образованием. И чем дальше будет проводиться та политика, которая проводится с 1991 года, политика насильственного правительственного унитаризма, тем скорее это образование Украина развалится. А если развалится Украина, кто сможет предъявить нам претензии, что мы хотим войти в состав России. Собственно, мы сейчас уже и не можем входить в состав Украины. Донбасс входил в состав Украины в 1991 году, когда действовала Конституция Украинской ССР, которая гарантировала права, гарантировала отсутствие национального гнета. Да и украинская Конституция образца 1996 года вроде как обещала нам защиту русского языка. Где это все? Ничего этого нет. А есть только одно – во что бы то ни стало всех скомпрометировать, всех «нагнуть», всех задавить. Но Донбасс на такое не подписывался ни в каком году. Поэтому у нас есть все основания, чтобы нас признали независимым государством, поскольку нам с этой Украиной не по пути.