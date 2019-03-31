Настроения дончан во время выборов на Украине: Да нам все равно!

- Порошенко для меня – это президент войны, - говорит жительница Октябрьского Тамара. – У нас был дом, теперь его нет. Снаряд пробил крышу. Детям тоже дом разрушили. Они уехали, скитаются сейчас на Украине. Долго не смогут – работы нет, жизнь в этой как бы европейской стране дорогая.

- Да многим все равно – кого они там выберут, это ж все США диктует, - говорит военнослужащий ДНР Олег. – Главное ж не как выбирают, а как считают. А это все под контролем Порошенко. Так что в выборе не сомневаюсь. Но при любом президенте война продолжится, мое мнение. Слишком много они на ней зарабатывают.

- Я езжу на Украину за пенсией, а что делать? – Говорит учительница Елена Николаевна. – Голосовать не пойду, но на пенсию, которая в Донецке, прожить тяжело. Поэтому и катаюсь пенсионными турами. Это такое унижение, столько сил уходит!

Многие. С кем говорила «КП» о выборах даже не задумываются.

- Это уже бесконечно другая страна. Нас их выбор не касается, - сказал «Комсомолке» бизнесмен Николай.

Тем временем, обострение ситуации буквально витает в воздухе. И ВСУ применяют то, вооружение, которое запрещено Минском. Но кого это волнует, кроме жителей прифронтовых районов?