2019-03-28T19:21:04+03:00
Политика

Жители Александровки на презентации «Ордена Иуды»: Наши жизни для Порошенко ничего не значат. Он за «зеленные бумажки» продал все: страну, народ… скоро и сам себя продаст

Памятник позора продолжает курсировать по контрольно-пропускным пунктам Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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"Орден Иуды" привезли в Александровку"Орден Иуды" привезли в АлександровкуФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Созданный для президента Украины Петра Порошенко «Орден Иуды» продолжают возить по контрольно-пропускным пунктам Донецкой Народной Республики.

Сегодня «памятник позора» остановился у КПВВ «Александровка». Люди, пересекающие линию разграничения, смогли воочию посмотреть на «символ предательства» и оставить свое пожелание Петру Алексеевичу в «книге позора».

- Мы не забудем и не простим все его злодеяния, которые он совершил против нас. Этот Порошенко отдавал преступные приказы – наши жизни для него ничего не значат, - говорит житель Александровки Виктор. – Этот «орден» он действительно заслужил. Каждое написанное там слово – про него. Хотя некоторые вещи о нем сказать можно, но это уже будет не цензурно.

Жители Донбасса оставляют пожелания Петру Порошенко в "книге позора" Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Донбасса оставляют пожелания Петру Порошенко в "книге позора"Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для жителей республик Донбасса пятый президент Украины стал настоящим символом зла.

- Честно сказать, таких жестоких, подлых и лицемерных людей еще поискать надо. Из-за всех его поступков – Порошенко сложно назвать даже мужчиной, - говорит местная жительница Елена Александровна. – Он бизнесмен – для него самое важное в жизни это деньги. Он за «зеленные бумажки» продал все: страну, народ… скоро и сам себя продаст, я так думаю.

Напомним, «Орден Иуды» для пятого президента Украины Петра Порошенко изготовили донецкие металлурги. Двухметровое сооружение состоит из осколков боеприпасов, которые по приказу Петра Алексеевича были выпущены по жителям Донбасса. Весь материал для создания «ордена» собирали студенты. Всего – две с половинной тонны смертоносного металла.

На нем написано: «Сей орден вручается продолжателю дел предателя гетмана Ивана Мазепы Петру Порошенко, душегубу, извергу, вероотступнику за особые заслуги в области предательства! За измену Родине!»

Житель Александровки на презентации "Ордена Иуды".Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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Памятник позора провезут по всем контрольно-пропускным пунктам Республики [фото, видео]

На изготовление такого символического «подарка» для гаранта конституции незалежной ушло меньше месяца. 26 марта его продемонстрировали на контрольно-пропускном пункте «Майорск» (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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