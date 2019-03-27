Завербованная сотрудниками СБУ пенсионерка из Луганска: За помощь в оформлении украинской пенсии мне дали листовки для расклейки в ЛНР и много взрывчатки

Сотрудники украинской спецслужбы завербовали 71-летнюю женщину, когда она оформляла пенсию в Станице Луганской. А потом дали ей листовки и взрывчатку. При расклейке листовок на территории ДНР пенсионерку задержали. Об этом сообщили сегодня в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

- Были проблемы с оформлением пенсии - я долго ее не получала, - рассказала свою историю пенсионерка. - Сидела расстроенная возле здания администрации Станицы Луганской. Подошел мужчина, спросил: «В чем проблема?». Я объяснила. Он говорит: «Это не проблема. Дайте документы». Взял паспорт и пошел в здание. Потом оттуда вышел молодой человек. Отвел меня в управление соцзащиты, сказал: «Помогите этой женщине всем, чем надо. Я спросила: «А дальше что?» Он: «Пойдете в Пенсионный фонд, я там предупрежу».

Воспользовавшись состоянием пожилой женщины, сотрудники СБУ втерлись в доверие, помогли разобраться с проблемами. И фактически подкупили пенсионерку за ее же деньги. Ей передали листовки и взрывчатку. При расклейке листовок должна была делать фотоотчет.

- Я снимала на мобилку, чтобы потом сказать им: все, ребята – мы с вами квиты.

Пенсионерку задержали сотрудники полиции ЛНР как раз во время расклеивания листовок проукраинского содержания. По месту жительства задержанной провели обыск и обнаружили целый арсенал терроритса: килограмм пластита, пять тротиловых шашек массой 200 граммов каждая, два электродетонатора с проводами, минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему.

- Женщине дали подробную инструкцию, как поступить с взрывчатыми материалами. По мнению специалистов, изъятых у гражданки взрывчатых веществ хватило бы на проведение, как минимум, трех терактов, которых удалось избежать, - сообщили в МВД.

В полиции добавили, что женщина привлечена к ответственности. Также в настоящее время сотрудникам правоохранительные органов Республики уже известны данные украинских вербовщиков и координаторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/699615" frameborder="0"></iframe> Жительница ЛНР была завербована сотрудниками СБУ – видео МВД ЛНР.! другой источник

- МВД ЛНР обращается к жителям Луганской Народной Республики, особенно к людям пожилого возраста, к которым украинским спецслужбам, наравне с преступниками, втереться в доверие проще всего. Любые, с первого взгляда, благие деяния с их стороны, могут обернуться очень неприятными последствиями. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки или угрозы с их стороны. Сохраняйте здравый смысл и не становитесь соучастниками преступлений, - призвали правоохранители.

В МВД напомнили, что за сговор со спецслужбами иных государств, госизмену, деятельность, направленную на дестабилизацию обстановки в Республике, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности ЛНР, возбуждение ненависти либо вражды, согласно законодательству ЛНР грозит уголовная ответственность. Также, согласно примечанию ст.335 УК ЛНР, своевременное добровольное сообщение о привлечении к сотрудничеству с иностранными спецслужбами является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

- В случае, если вы стали заложниками подобных ситуаций или вам предлагают вступить в преступный сговор – незамедлительно обращайтесь в МВД или МГБ Республики, - добавили в полиции.