В Луганске во время представления в цирке лев напал на дрессировщика

Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный выложил в социальную сеть видео инцидента, случившегося с его коллегой в луганском цирке: лев прямо во время представления накинулся на дрессировщика. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского прокомментировал происшествие на своей странице:

«Это произошло на днях в Луганске. На видео дрессировщик из Египта Хамада Кута! Лев просто решил атаковать - и такое бывает в нашей профессии! Он надеялся, что подключатся и другие, но львиный коллектив не поддержал его в этой идеи! Лев нанёс дрессировщику несколько ран на ногах, руках и спине, но в буквальном смысле уже на следующий день они снова выступали вместе на манеже Луганска и эти гастроли продолжаются прямо сейчас!»

Частенько скептические зрители уверяют, что дрессировщики обкалывают животных веществами, которые затормаживают реакцию, перед тем как выпустить их на манеж. Эдгард Запашный обратился к людям, которые регулярно обвиняют дрессировщиков в жестокости в отношениях со львами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/699487" frameborder="0"></iframe> В луганском цирке лев напал на дрессировщика. Видео: instagram.com / Эдгард Запашный.

«А теперь для провокаторов: Ну, и где ваши хваленые шокеры, почему животное не обколотое, где забитые животные, которые в панике выполняют все приказы дрессировщика? Откуда взялись раны на теле артиста. Клыки и когти видимо забыли удалить? К сожалению, но только такие видео могут доказать ваше постоянное враньё! Это наша профессия и это мужская разборка, в которой победил сильный духом человек Хамада Кута»

Впервые Хамада Кута вошел в клетку со львами, когда ему было два года. Фото: instagram.com / Хамада Кута

Хамада Кута - дрессировщик в 6 поколении. Его цирковая династия существует уже более 168 лет. Впервые он вошел в клетку со львами, когда ему было два года. Сейчас в аттракционе артиста работают животные редкой породы - «нубийские львы». Они занесены в Красную книгу.

- В живой природе особей такого вида почти не осталось. Они отличаются от других пород своей агрессивностью, - пишет принц Египта Хамад Кута в своей официальной группе в социальной сети.

Программа «Сокровища Египта» стартовала в Луганском цирке 23 марта этого года. В ней задействованы артисты Московского цирка Никулина и призёры Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло. На представление можно будет попасть до 21 апреля.