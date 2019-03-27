2019-03-27T01:35:28+03:00
Общество

В Луганске во время представления в цирке лев напал на дрессировщика

На следующий день они снова вместе выступали на манеже цирка – гастроли продолжаются [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Хамада Кута - дрессировщик в 6 поколении. Фото: instagram.com / Хамада КутаХамада Кута - дрессировщик в 6 поколении. Фото: instagram.com / Хамада Кута
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Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный выложил в социальную сеть видео инцидента, случившегося с его коллегой в луганском цирке: лев прямо во время представления накинулся на дрессировщика. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского прокомментировал происшествие на своей странице:

«Это произошло на днях в Луганске. На видео дрессировщик из Египта Хамада Кута! Лев просто решил атаковать - и такое бывает в нашей профессии! Он надеялся, что подключатся и другие, но львиный коллектив не поддержал его в этой идеи! Лев нанёс дрессировщику несколько ран на ногах, руках и спине, но в буквальном смысле уже на следующий день они снова выступали вместе на манеже Луганска и эти гастроли продолжаются прямо сейчас!»

Частенько скептические зрители уверяют, что дрессировщики обкалывают животных веществами, которые затормаживают реакцию, перед тем как выпустить их на манеж. Эдгард Запашный обратился к людям, которые регулярно обвиняют дрессировщиков в жестокости в отношениях со львами.

В луганском цирке лев напал на дрессировщика. Видео: instagram.com / Эдгард Запашный.

«А теперь для провокаторов: Ну, и где ваши хваленые шокеры, почему животное не обколотое, где забитые животные, которые в панике выполняют все приказы дрессировщика? Откуда взялись раны на теле артиста. Клыки и когти видимо забыли удалить? К сожалению, но только такие видео могут доказать ваше постоянное враньё! Это наша профессия и это мужская разборка, в которой победил сильный духом человек Хамада Кута»

Впервые Хамада Кута вошел в клетку со львами, когда ему было два года. Фото: instagram.com / Хамада Кута

Впервые Хамада Кута вошел в клетку со львами, когда ему было два года. Фото: instagram.com / Хамада Кута

Хамада Кута - дрессировщик в 6 поколении. Его цирковая династия существует уже более 168 лет. Впервые он вошел в клетку со львами, когда ему было два года. Сейчас в аттракционе артиста работают животные редкой породы - «нубийские львы». Они занесены в Красную книгу.

- В живой природе особей такого вида почти не осталось. Они отличаются от других пород своей агрессивностью, - пишет принц Египта Хамад Кута в своей официальной группе в социальной сети.

Программа «Сокровища Египта» стартовала в Луганском цирке 23 марта этого года. В ней задействованы артисты Московского цирка Никулина и призёры Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло. На представление можно будет попасть до 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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