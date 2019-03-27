На Украине иностранцам предлагают покуражиться в военном Донбассе и поглазеть на разрушенные школы и больницы

«Донбасс тур: опыт войны 1 день» - предложение с таким «заманчивым» для иностранцев названием появилось на крупнейшем международном туристическом сайте накануне президентских выборов в незалежной.

Иностранным туристам предлагают «незабываемый» частный тур на Украину. Незалежной он выгоден не только в плане заработка. Хотя не без этого - за один день такого тура желающим придется заплатить от 400 долларов. Украине он выгоден и с информационной стороны. Появится возможность в очередной раз навешать лапшу на уши тем, кто ничего не знает о конфликте в Донбассе и рассказать ложь о том, как они воюют с «российской армией».

На разрушенном Донбассе хотят зарабатывать деньги проведениями туровФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Война в Украине - самый большой и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. За 2014 - 2019 годы погибло более 10 000 военных и мирных жителей. Война все еще продолжается, - говорится в описании тура. - Вы можете иметь возможность стать частью новой европейской истории.

Иностранцам предлагают исследовать бывшую прифронтовую зону «военной агрессии России против Украины» в Славянске и Краматорске, поглазеть на разрушенные здания, больницы и школы, поговорить с местными жителями и посетить местный ремесленный рынок, где можно купить керамический автомат Калашникова и гранаты.

- Ваш гид встретит вас у главного входа на пассажирский вокзал в Киеве. После этого вас сопроводят в район бывшей фронтовой зоны. У вас будет целый день, чтобы открыть для себя военную историю Украины и исследовать богатство бывшей прифронтовой зоны украинско-российской войны в Славянске и Краматорске, - заманивают иностранцев на туристическом сайте. - Во время тура вы пройдете через контрольно-пропускные пункты украинской армии, где вооруженные солдаты проверят ваши документы. После вы будете исследовать ужасные последствия войны - здания, которые были разрушены или серьезно повреждены оружием и взрывными устройствами. Вы сможете добраться до бомбоубежища, где местные жители прятались во время бомбежки.

Вот такое объявление появилось на популярном туристическом сайте. Фото: TripAdvisor

А в конце тура туристам предоставят возможность сделать постановочные фотографии в шлемах и бронежилетах.

В стоимость тура входит переезд на автомобиле с кондиционером, традиционный украинский обед с блюдами Донбасской кухни, вода в бутылках, шлемы и бронежилеты, групповая экскурсия. Дополнительно около 100 долларов при необходимости придется заплатить за отель пикап и трансфер в аэропорт.

Больше всего удивляет, что в описании тура написано: «Младенцы должны сидеть на коленях». Значит, что и детей предлагают брать в зону конфликта. Правда, в настоящее время этот тур стал недоступен по неизвестным причинам: либо распроданы места, либо тур временно отменен.

Жители Донбасса пятый год страдают от войныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вероятнее всего, при проведении таких туров не исключена возможность подстроенной Украиной провокаций. Сценарий примерно следующий: Иностранцы прибывают к линии фронта, украинские вояки открывают огонь, якобы со стороны неподконтрольной им территории. В итоге – жертвы среди граждан других стран, обвинение в этом военнослужащих Донецкой Народной Республики и очередной информационный повод для громких заявлений верхушки незалежной.

Жители республик Донбасса остро восприняли информацию о новых турах к линии фронта. Многие предлагают ему альтернативу.

В военном Донецке трудятся даже около линии фронтаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Приезжайте к нам в прифронтовую Ясиноватую, в горловский поселок Зайцево или в Саханку! – предлагает дончанка Галина Еремина. – Переночуйте там хоть раз – вам и того хватит. Совершенно бесплатно и без излишнего пафоса. Встретим всех в Донецке, потратите только на проезд. Спальное место найдется, да и голодными не будете – накормим. А приедете летом, так вместе в огород урожай к столу собирать будем. Как раз послушаете свист пролетающих над головой украинских пуль.