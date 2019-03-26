Горловчанка на презентации «Ордена Иуды»: Порошенко напоминает мне Мальчиша-Плохиша. Наблюдать за страданиями людей может только подлый убийца

«Орден Иуды» для пятого президента Украины Петра Порошенко изготовили донецкие металлурги. Двухметровое сооружение состоит из осколков боеприпасов, которые по приказу Петра Алексеевича были выпущены по жителям Донбасса. Весь материал для создания «ордена» собирали студенты. Всего - порядка двух тонн смертоносного металла.

На нем написано: «Сей орден вручается продолжателю дел предателя гетмана Ивана Мазепы Петру Порошенко, душегубу, извергу, вероотступнику за особые заслуги в области предательства! За измену Родине!»

Книга позораФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На изготовление такого символического «подарка» для гаранта конституции незалежной ушло меньше месяца. Сегодня его продемонстрировали на контрольно-пропускном пункте «Майорск».

Первые пожелания Петру ПорошенкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые пожелания Петру ПорошенкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Памятник позора» установили на грузовичок, чтобы его можно было перетранспортировать в другое место и показать всем людям. Отмечается, что орден провезут по всем КПВВ Республики.

- Там же размещена «Книга позора», в которой граждане, пересекающие линию разграничения, смогут оставить послание для Порошенко, - рассказали в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/699352" frameborder="0"></iframe> Жительница Горловки о Петре Порошенко.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жительница Горловки считает, что только бездушные паразиты могут стрелять в невинных детей.

- Видеть, как страдают малыши может выдержать только сердце подлого убийцы, который отдает приказы расстреливать нас, - говорит женщина. - Сама внешность Петра Порошенко напоминает мне Мальчиша-Плохиша.

Мэр Горловки Иван Приходько тоже приехал на демонстрацию «Ордена Иуды»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мэр Горловки Иван Приходько тоже приехал на демонстрацию «Ордена Иуды».

- Осколки собирались по всей Республике. Эта работа олицетворяет предательство Петром Алексеевичем своего украинского народа, которому он обещал объединять и возрождать Украину, а по факту, после его избрания в 2014 году, мы получили войну, бесконечные бомбежки и смерть мирного населения, - сказал Иван Сергеевич.

Кстати, в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика» сообщалось, что «награду» планируется передать адресату до дня выборов на Украине, которые пройдут 31 марта.