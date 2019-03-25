2019-03-25T17:03:16+03:00
Звезды

Денис Пушилин наградил работников культуры Республики

Глава Республики поблагодарил работников культуры Республики за высокое профессиональное мастерство
Никита МАКАРЕНКОВ
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25 марта работники культуры Донецкой Народной Республики отмечают свой профессиональный праздник. Фото: denis-pushilin.ru25 марта работники культуры Донецкой Народной Республики отмечают свой профессиональный праздник. Фото: denis-pushilin.ru
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25 марта работники культуры Донецкой Народной Республики отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения работников культуры.

Глава Республики Денис Пушилин поблагодарил сотрудников музеев, библиотек, дворцов культуры, деятели театров и концертных организаций, музыкантов, представителей коллективов художественной самодеятельности за высокое профессиональное мастерство.

- Друзья, я поздравляю вас с Днем работника культуры! Вы делаете важное и нужное дело. Культура – это фундамент общества, без развития культурного пространства невозможно развитие государства в целом. Именно работники культуры делают нас и наших детей лучше, помогают нам духовно совершенствоваться.

Денис Пушилин наградил работников культуры Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин наградил работников культуры Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня культурное пространство Республики является важнейшим фронтом работ, от которого зависят в том числе интеграционные процессы с Российской Федерацией. Участие работников культуры в совместных с Россией мероприятиях делает наши государства ближе и ведет к главной внешнеполитической цели Донецкой Народной Республики – воссоединению с Россией.

Все мы ценим важный труд работников культуры. Вы остаетесь верны долгу и Республике даже в самые сложные для нашего государства дни. Ваша работа высоко оценена гражданами страны: на всех мероприятиях в Донецке и других городах Республики неизменный аншлаг!

Я рад, что наши работники культуры остаются в строю и вместе со всем народом работают на благо государства, Родины и всего Русского мира!

Поздравляю вас с праздником. Пусть работа всегда приносит удовольствие, пусть в ней будет больше вдохновения, идей и реализованных замыслов! – сказал глава государства, обращаясь к работникам сферы культуры.

Во время празднования генеральный директор Донецкого государственного академического театра оперы и балета Евгений Денисенко был удостоен звания «Народного артиста Донецкой Народной Республики».

Артисту оркестра Донецкого цирка «Космос» Владимиру Денежному и артистке Донецкого музыкально-драматического театра Анне Якубовской-Васиной присвоили звания «Заслуженные артисты Донецкой Народной Республики».

Директор Городского дворца культуры Макеевки Алексей Аришин и начальник отдела культуры администрации города Ясиноватой Лариса Ищенко были удостоены звания «Заслуженный работник культуры Донецкой Народной Республики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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