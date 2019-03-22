В ЛНР расценят открытие Киевом 24 марта КПП «Золотое» как провокацию

- Любые попытки Киева в одностороннем порядке открыть пункт пропуска в Золотом и начать самостоятельно восстанавливать пролет разрушенного моста у Станицы Луганской будут расценены как провокация, - заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. – Это также расценивается как предвыборная агония, предвыборный пиар и попытка уйти от ответственности за невыполнение международных обязательств на международном уровне.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко сообщила о том, что Киев планирует 24 марта открыть контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое». А представитель Киева в Контактной группе Евгений Марчук заявил, что украинская сторона планирует в одностороннем порядке начать работы по ремонту моста в районе пункта пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской.

Кобцева подчеркнула, что открытие КПВВ в районе Золотого невозможно без урегулирования вопросов безопасности, связанных с нахождением на данном участке военной техники киевских силовиков, что грубо противоречит рамочному решению о разведении сил и средств, под которым стоит и подпись украинской стороны.

Ольга Кобцева считает заявления украинских представителей в Минске предвыборной агонией. Фото: lug-info.com

- Украинская сторона своей переговорной позицией в рамках Минских соглашений сама себя загнала в тупик и, для того, чтобы себя реабилитировать в преддверии выборов и уйти от ответственности за невыполнение Минских соглашений, они обозначили виновника своих бед – это Российская Федерация. Нынешнее руководство Украины должно было договариваться с представителями республик. Украинская сторона ничего не сделала, не выполнила политические пункты Минских соглашений, - напомнила представитель ЛНР.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.