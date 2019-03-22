2019-03-22T17:24:36+03:00
Политика

В ЛНР расценят открытие Киевом 24 марта КПП «Золотое» как провокацию

Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска с Украиной расположен в районе Станицы Луганской. Фото: facebook.com/pressjfo.newsВ ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска с Украиной расположен в районе Станицы Луганской. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

- Любые попытки Киева в одностороннем порядке открыть пункт пропуска в Золотом и начать самостоятельно восстанавливать пролет разрушенного моста у Станицы Луганской будут расценены как провокация, - заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. – Это также расценивается как предвыборная агония, предвыборный пиар и попытка уйти от ответственности за невыполнение международных обязательств на международном уровне.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко сообщила о том, что Киев планирует 24 марта открыть контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое». А представитель Киева в Контактной группе Евгений Марчук заявил, что украинская сторона планирует в одностороннем порядке начать работы по ремонту моста в районе пункта пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской.

Кобцева подчеркнула, что открытие КПВВ в районе Золотого невозможно без урегулирования вопросов безопасности, связанных с нахождением на данном участке военной техники киевских силовиков, что грубо противоречит рамочному решению о разведении сил и средств, под которым стоит и подпись украинской стороны.

Ольга Кобцева считает заявления украинских представителей в Минске предвыборной агонией. Фото: lug-info.com

Ольга Кобцева считает заявления украинских представителей в Минске предвыборной агонией. Фото: lug-info.com

- Украинская сторона своей переговорной позицией в рамках Минских соглашений сама себя загнала в тупик и, для того, чтобы себя реабилитировать в преддверии выборов и уйти от ответственности за невыполнение Минских соглашений, они обозначили виновника своих бед – это Российская Федерация. Нынешнее руководство Украины должно было договариваться с представителями республик. Украинская сторона ничего не сделала, не выполнила политические пункты Минских соглашений, - напомнила представитель ЛНР.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Автор фильма «Ополченочка» Роман Разум: После похищения Светланы Дрюк спецслужбы Украины запустили компанию по очернению нашей кинокартины
Лидер Ансамбля Новороссия рассказал «Комсомолке» о том, когда состоится премьера «Ополченочки» и как незалежна пытается помешать успеху кинокартины
Новости 24
Уже больше 450 человек подали заявление на вступление в Народную дружину ДНР
В ЛНР уменьшили ответственность водителей за нарушение дорожных правил
За прошедшую неделю ВСУ 68 раз обстреляли ДНР. Трое защитников Республики погибли
В Донецке подписали соглашение о сотрудничестве между ДНР и ЛНР в сфере социальной политики
Киев собирается увеличить срок оформления пропусков в Донбассе
Наталья Поклонская презентовала в Донецке свою новую книгу
Весенние каникулы в Донецке: что покажет Донбасс Опера
Отборочный этап предвыборных дебатов кандидатов в депутаты МП ДНР пройдёт с 1 по 6 апреля
В Донецке прошел курсантский бал
Глава ДНР Денис Пушилин заложил в Макеевке сквер «Русская весна»
Президента Украины готовы выбирать в Станице Луганской лишь 200 переселенцев из 18 тысяч
Работа в Донецке: в ДонНУ пройдёт ярмарка педагогических вакансий
Срочное сообщение СЦКК ДНР: огнём ВСУ в Коминтерново повреждены 3 дома и ЛЭП
На территории школы в Калининском районе Донецка обезврежен взрывоопасный предмет
В Луганске в восьмой раз снизили цены на бензин и дизтопливо
ВСУ выпустили по ДНР больше 180 боеприпасов за сутки
Этим утром ВСУ из миномётов обстреляли окраины Донецка и южные посёлки ДНР
За сутки ВСУ пять раз нарушили режим тишины в ЛНР
Новый глава миссии ОБСЕ тоже будет способствовать приходу мира в Донбассе
Чтобы не подсматривали: в Мариуполе медведь Чук уничтожил камеру видеонаблюдения
Впервые в краеведческом музее Донецка открылась выставка бабочек - "Крылатая радуга"
Омбудсмен Украины открыла офис регионального представительства в Донбассе
Красный Крест привез в республики Донбасса 140 тонн продуктов и стройматериалов
Погода в Луганске 22 марта: воздух прогреется до 11 градусов тепла, без осадков