2019-03-21T22:08:28+03:00
Происшествия

В Иловайске мошенницы ограбили пенсионерку на 80 тысяч рублей

Об этом сообщили в МВД ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры. Фото: gorod55.ruЧаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры. Фото: gorod55.ru
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81-летняя жительница Иловайска попала в тиски двух наглых мошенниц, которые обворовали пенсионерку на 80 тысяч рублей.

- Не смотря на регулярные предостережения правоохранителей, престарелые горожане продолжают попадаться на преступные схемы любителей лёгкой наживы. Стражи порядка в очередной раз призывают граждан к бдительности, - сказали в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Мошенницы проникли в жилье пенсионерки под видом сотрудниц социальной службы.

- Гостьи рассказали, что в Республике начался обмен денег, и они могут поменять имеющиеся у пенсионерки сбережения на банкноты нового образца, - рассказали в МВД ДНР.

Старушка, не раздумывая, отдала самозванкам 80 000 рублей, а они вручили её запакованный конверт с «новыми» деньгами.

- Лишь после ухода аферисток пострадавшая распаковала конверт и обнаружила там бумагу, нарезанную в соответствии с размером денежных знаков, - сообщили правоохранители.

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Именно на них направленно повышенное внимание прохиндеев.

- По статистике именно в отношении пенсионеров производятся преступные деяния, - говорит «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Конечно же это происходит из-за того, что в преклонном возрасте люди становятся больше доверчивыми и растерянными.

В министерстве внутренних дел ДНР напомнили жителям, Правоохранители, что ни под каким предлогом нельзя доверять незнакомым людям, пускать их в свои жилища и тем более показывать и передавать им свои денежные средства или иные ценности.

- Всегда требуйте удостоверения у лиц, представляющихся сотрудниками той или иной организации, не поленитесь позвонить в учреждение, работниками которого представляются неизвестные гости, - советуют полицейские Республики. - Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции либо звоните по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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