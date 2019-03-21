2019-03-21T17:02:41+03:00
Происшествия

Было ли возгорание ледовой арены «Алмаз» в Донецке

О пожаре сообщили жители города
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vk.com/donnlФото: vk.com/donnl
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В социальных сетях появилась информация о пожаре в ледовой арене «Алмаз», которая находится в Пролетарском районе столицы Республики.

- По улице 230-й Стрелковой Дивизии с сиреной промчались три пожарных расчёта, у здания катка оживление, пожарные тянут шланги, машина с подъёмной лестницей обогнула здание сзади, - говорится в сообщении. - Людей в это время дня в здании арены немного, тренировки у детей начинаются позже.

На самом же деле никакого возгорания не было. Проходили плановые учения министерства по чрезвычайным ситуациям.

- Мы очень удивили, когда узнали, что у нас был пожар, - говорят «Комсомолке» в администрации арены. – Приезжали пожарные, тренировались, вот и все. В это время у нас спокойно занимались дети.

В ложном сообщении говорится, что воспламенение произошло в месте, где находится холодильное оборудование.

- Оно у нас находится не внутри, а на улице, - опровергают в «Алмазе». - Поэтому только это говорит о выдуманной панике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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