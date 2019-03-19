Женская сборная ДНР по софтболу готова выступить на Олимпиаде под флагом МОК

В Донецке бейсболисты открыли сезон. С самого утра пасмурно, и, кажется, вот-вот пойдет дождь. Но к полдню развиднелось. На поле «Олимпийского» вышли девушки сборной команды по софтболу (женскому бейсболу) «Дончанка» и подростки сборной «Донецкий ураган». 27 марта мальчишки приглашены на кубок «Белый парус» в Балашиху Московской области.

Бейсбол в Донецке. Открытие сезонаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Бейсбол в Донецке. Открытие сезона

После построения и приветствия началась разминка. Жеребьевку выиграли парни и они выбрали нападение. Девять девушек заняли свои позиции на поле. Капитан «Дончанки» бросила мяч нападающему. Он отбил его битой и прибежал на первую базу (резиновую «подушку», куда становятся ногой) раньше, чем мяч приземлился на поле. Спортсмен сумел занять все базы и принес своей сборной первое очко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698147" frameborder="0"></iframe> Донецк бейсбольный, «Дончанка» 2019.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Высшим пилотажем считается поймать мяч, а он летит со скоростью до 100 километров в час. Да и, вообще, попасть битой по мячику с мандарин, не так уж и просто.

Мяч для женского бейсбола с грейпфрутФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Игра закончилась со счетом 9:5 в пользу более опытной «Дончанки».

- Ребята нормально сыграли, - сказал «КП» тренер Константин Разводов. – Многие из них занимаются бейсболом не так давно. У детской сборной есть все шансы занять призовое место на предстоящем турнире в Подмосковье.

БЕЙСБОЛ НА ВОЙНЕ

Бейсбол в Донецкой Народной Республике чудом уцелел. В 2014 году, когда начались боевые действия, команды распались, а их тренеры выехали за границу. Тогда девять 13-летних девчонок, увлекающихся софтболом, попросились к единственному оставшемуся в Республике тренеру, продолжавшему заниматься с детьми бейсболом.

Бейсбол в Донецке. Открытие сезонаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Бейсбол в Донецке. Открытие сезонаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Дончанка» стала первой женской командой Николая Моисеева, нынешнего старшего тренера Комплексной детско-юношеской спортшколы по бейсболу и софтболу, вице-президента бейсбольной федерации ДНР.

- В 2014 году занимались в неотапливаемом спортзале «Олимп», что на Первой площадке в Куйбышевском районе Донецка. Несмотря на то, что поблизости разрывались украинские снаряды, людей собиралось, что негде было упасть яблоку, - вспоминает Николай Петрович.

Сейчас сборная ДНР по софтболу «Дончанка» готова выступить на Олимпиаде в 2020 году под флагом Международного олимпийского комитета.

- Впервые обратимся в МОК, - говорит вице-президент Федерации бейсбола и софтбола ДНР. – Надеемся, что сборной из непризнанной Республики предоставят возможность показать себя.

«ДОНЧАНКА» ЕДЕТ ЗА ЗОЛОТОМ

В ближайших планах федерации – отправить сборную мальчишек «Донецкий ураган» 10-12 лет на международный кубок «Белый парус», который состоится в Балашихе Московской области 28 марта -1 апреля.

11 апреля сборная по софтболу ДНР «Дончанка» поедет на кубок Крыма в честь воссоединения с Россией. Девушки из Донецка дважды занимали втрое место на крымском турнире в 2016 и 2017 годах.

- Собираемся наконец-то привезти золото, - заявила «КП» капитан сборной «Дончанка» Ольга Никитина. – Тем более, теперь все наши девчонки - мастера спорта.

Ольга НикитинаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

21-летняя капитан единственной в Республике женской команды по софтболу добилась высоких результатов в спорте благодаря упорным тренировкам. Сильный характер достался ей от отца - Юрий Александрович играл в хоккей.

В 11 лет Оля занялась спринтерским бегом на манеже Донецкого национального технического университета. Софтболом увлеклась через четыре года.

- В 9 классе к нам в школу пришла тренер по женскому бейсболу, - вспоминает Ольга Никитина. – Она пригласила на пробную тренировку. Я пришла с подружкой Марией Аксеновой, и нам понравилось. Она тоже в сборной.

ТРЕНИРУЕТ «ДОНЧАНКУ-ЮНИОР» И «ТИГРОВ»

Девушка рассказывает, что сейчас софтбол ничем не уступает мужской игре.

- В мировом софтболе подача тяжелее, чем в бейсболе, - говорит она. – Нашу подачу отбить тяжелее, чем бейсбольную.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698149" frameborder="0"></iframe> Донецк бейсбольный, «Дончанка»-2019.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Став мастером спорта, Ольга Никитина тренирует детей от 8 до 12 лет в спорткомплексе «Олимп». Команду девочек «Дончанка-Юниор» и мальчиков – «Тигры».

Бейсбол в Донецке. Открытие сезонаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Бейсбол в Донецке. Открытие сезонаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Практически каждый день она приезжает тренировать юных спортсменов после занятий в 62-й школе, где работает простой учительницей физкультуры. Девушка еще и успевает учиться в двух вузах. В спортивном институте на физкультурном факультете, а в национальном университете - на математическом.

Оля шутит, что времени на личную жизнь у нее не хватает. Отдыхает, играя в компании на гитаре. За плечами у спортсменки музыкальная школа.

ПРОШЛИ ОГОНЬ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Капитан «Дончанки» рассказывает, что за пять лет войны команда прошла огонь и медные трубы. Это девушек сделало только еще сильнее.

– На кубке России по софтболу, который пройдет уже в мае, постараемся взять первое место, чтобы показать, что, несмотря на отсутствие собственного стадиона, не валяем дурака, а тренируемся хорошо, - говорит Никитина.

Спортивного инвентаря для игры в бейсбол в Республике не достать.

- В Донецке если и найдешь биту, то деревянную, - сетует Ольга. – Не предназначенную отбивать мячи.

Бейсбольные биты и мячи наши спортсмены приобретают в России.

Сейчас в ДНР подрастают четыре команды юных бейсболистов. До 12 лет мальчики и девочки играют на одном поле, потом тренировки проходят раздельно. Через несколько лет в Республике появится первая мужская команда.

КАК ПОПАСТЬ В СЕКЦИЮ

Федерация бейсбола и софтбола ДНР приглашает всех желающих на бесплатные занятия. Детей можно приводить с 8 лет. В Донецке тренировки проходят на запасном поле РСК «Олимпийский» и в спортзалах школ №№ 20 и 49 (Калининский район). С сентября бейсбольная секция откроется и в Амвросиевке. Подробнее можно узнать по телефону: (071) 382-33-05.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Донецке появится бейсбольный стадион

Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Львиную часть денег на его строительство выделит международная ассоциация Ротари-клубов.

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики выделило земельный участок возле РСК «Олимпийский» под строительство крытого стадиона для игры в бейсбол и софтбол. Об этом «КП» заявил президент Федерации бейсбола и софтбола ДНР Луис Кастанеда.

Николай Моисеев, Луис Кастанеда и Константин Разводов (слева направо)

- Бейсбольный стадион обойдется в 20 миллионов рублей, - говорит Луис Кастанеда. - Он будет сделан из современных пневмокаркасных составляющих. Сами конструкции завод в Ростове изготовит за месяц, а здание стадиона из них соберут буквально за неделю.

С таким бизнес-планом Федерация бейсбола и софтбола обратилась в Министерство молодежи, спорта и туризма.

- Нас поддерживает международная ассоциация Ротари-клубов (она развивает олимпийские виды спорта по всему миру. – Авт.), - комментирует президент Федерации бейсбола и софтбола ДНР. - По их правилам, у нас должно быть не менее трети необходимых денег, а недостающую сумму добавят.

Кастанеда уверен, что стадион в Донецке предстанет во всей своей красе если не в этом году, то – уже в следующем.

У ПОЛОВИНЫ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НЕТ РОДИТЕЛЕЙ

Школьные спортзалы, где сейчас проходят занятия по бейсболу и софтболу, не достаточно просторны, да и их надо арендовать. К тому же нередко из-за переездов из одного зала в другой дети бросают спорт. А найти им замену не так уж просто. Одного игрока готовят не менее двух лет.

Сейчас Федерация бейсбола и софтбола ищет спонсоров. Пусть даже тех, кто согласится помогать временно.

- Наши команды выезжают в Россию и смогут отработать спонсорство, к примеру, рекламой на футболках, - говорит Луис Кастанеда. – Почти у половины юных спортсменов нет родителей, многие - из бедных семей. Поддерживая развитие республиканского бейсбола, меценаты будут помогать действительно обездоленной детворе Донбасса.

ДОСЬЕ «КП»

Луис КастанедаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Луис Эрнандо Муньос Кастанеда – президент Федерации бейсбола и софтбола ДНР. Родом из столицы Колумбии. 34 года назад приехал в СССР учиться и остался жить в Донецке. Дважды закончил столичный политехнический институт. По первому образованию энергетик, по второму – экономист.

Более 15 лет назад участвовал в софтбольной тусовке Донецкого региона. Сейчас – действующий член международной ассоциации Ротари-клубов. Федерацию возглавил по приглашению главного тренера женской сборной Республики «Дончанка» Николая Моисеева 20 декабря 2018 года.

СПРАВКА «КП»

Сейчас в бейсбол играют в более чем 120 странах мира. К родственным видам спорта относятся крикет в Англии и лапта в России.

В Донецке бейсбол появился в далеком 1988 году. Об этом распорядились из Госкомспорта СССР в Москве. Через посольство в столице шахтерского края областные власти нашли игрока молодежной бейсбольной лиги Кубы Педро Родригеса. В Донбассе кубинец стал первым тренером по этому виду спорта. К слову, в профессиональный бейсбол можно играть и на пенсии. Главное – сохранять хорошую физическую форму.