Пожилую семью в поселке Донецкий чудом миновала гибель

После вчерашнего обстрела поселка Донецкий, что в ЛНР, местный житель обнаружил в огороде неразорвавшийся боеприпас. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- После обстрела населённого пункта Донецкий украинскими солдатами, местный житель Александр Терланов нашёл в саду неразорвавшийся боеприпас, - говорится в сообщении.

Александр Терланов обнаружил утром на столе во дворе грязь. Фото: youtube.com/НМ ЛНР

В НМ ЛНР отметили, что украинские силовики продолжают систематически игнорировать согласованное в Минске «весеннее перемирие».

- Лишь по счастливой случайности пожилая семья Терлановых, ранений не получила, - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Найденный боеприпас. Фото: youtube.com/НМ ЛНР

Сам житель Донецкого уже привык к постоянным обстрелам, что не обратил внимание, что боеприпас попал в его двор.

- Шесть часов вечера. Сижу за столом, слышу «гуп!» Я не обратил внимания, - говорит Александр Терланов. - Утром вышел во двор, на столах грязь. Думаю, кто ее мог накидать? Зашел в сад, и обнаружил там два лепестка. Подошел, а там яма, в которой торчит снаряд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698023" frameborder="0"></iframe> Нашел украинский боеприпас в огороде.

На место прибыли сотрудники СЦКК.

- По предварительным данным это была минометная мина калибром 82 миллиметра, а выстрел был произведен из РПГ-7, - сообщили в ведомстве.