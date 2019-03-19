2019-03-19T12:43:45+03:00
Политика

Пожилую семью в поселке Донецкий чудом миновала гибель

Украинский боеприпас попал во двор Терлановых, но не разорвался [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Семья Терлановых. Фото: youtube.com/НМ ЛНРСемья Терлановых. Фото: youtube.com/НМ ЛНР
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После вчерашнего обстрела поселка Донецкий, что в ЛНР, местный житель обнаружил в огороде неразорвавшийся боеприпас. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- После обстрела населённого пункта Донецкий украинскими солдатами, местный житель Александр Терланов нашёл в саду неразорвавшийся боеприпас, - говорится в сообщении.

Александр Терланов обнаружил утром на столе во дворе грязь. Фото: youtube.com/НМ ЛНР

Александр Терланов обнаружил утром на столе во дворе грязь. Фото: youtube.com/НМ ЛНР

В НМ ЛНР отметили, что украинские силовики продолжают систематически игнорировать согласованное в Минске «весеннее перемирие».

- Лишь по счастливой случайности пожилая семья Терлановых, ранений не получила, - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Найденный боеприпас. Фото: youtube.com/НМ ЛНР

Найденный боеприпас. Фото: youtube.com/НМ ЛНР

Сам житель Донецкого уже привык к постоянным обстрелам, что не обратил внимание, что боеприпас попал в его двор.

- Шесть часов вечера. Сижу за столом, слышу «гуп!» Я не обратил внимания, - говорит Александр Терланов. - Утром вышел во двор, на столах грязь. Думаю, кто ее мог накидать? Зашел в сад, и обнаружил там два лепестка. Подошел, а там яма, в которой торчит снаряд.

Нашел украинский боеприпас в огороде.

На место прибыли сотрудники СЦКК.

- По предварительным данным это была минометная мина калибром 82 миллиметра, а выстрел был произведен из РПГ-7, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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