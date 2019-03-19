«Комсомолка» помогает дончанке в поисках сына, пропавшего в Донбассе пять лет назад

Начало войны в Донбассе. Многие жители оказались в страхе, в панике. У всех был неистовый стресс. В городах – переполох. На этом фоне жительница Донецка Людмила Федоровская потеряла сына.

- Он просто исчез, оставив записку на столе с краткими поручениями по дому, по хозяйству. Прошло уже пять лет. За это время от него никаких весточек, - написала в «Комсомолку» женщина, с просьбой помочь в поиске своего ребенка. – Я бьюсь во все двери, но такое ощущение, что не туда стучусь.

Отношения были напряженными

Приезжаем к Людмиле домой. В квартире на диване разложены фотографии и документы, связанные с поиском. Во взгляде матери – пустота. Она, кажется, уже потеряла смысл жизни. Отнюдь. Продолжает попытки выйти на связь с кровинкой, да и к тому же у нее есть – младший сын.

Вплоть до начала войны Людмила большую часть времени проводила в Красногоровке. Сыновья жили в Донецке. Младшему - Стефану - на тот момент было двадцать лет. Старшему - Яну - двадцать два года. На связь с мамой выходил только Стефан. Отношения со старшим сыном были напряженными.

- У нас не было конфликта. У него было взрослое неприятие мнения мамы, - говорит женщина. - Так сложилось, что все тяготы ложились на мои плечи, все разгребала я. Когда он был подростком, он меня еще уважал и прислушивался. А потом стал взрослеть, пошел переходный период.

Дончанка обращается во все инстанции, чтобы узнать - где ее сынФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Летом боевые действия уже шли полным ходом. Красногоровка оказалась под украинской армией.

- Стефан уже как несколько месяцев находился в Бердянске у своей девушки. Я поехала забрать его, а когда мы приехали в Донецк, моего Яна уже не было, - вспоминает женщина. – Сразу подумала, что это просто его выходка. Он у нас – ребенок характерный. Но все оказалось намного серьезней.

Стучалась во все двери

Ян работал автослесарем на станции технического обслуживания. Больше ничего мать о нем не знала. Он все скрывал – строил свою жизнь и не хотел слушать советов матери.

- Я ему говорила, что гордость должна быть за родину, за семью, за близких людей, а то, его одолевает – это гордыня, плохое качество, - рассказывает Людмила.

Первым, что приходит на ум – парень на патриотической волне, как это делали тысячи дончан, записался в ополчение. Но Людмила уверена, что ее сын не воевал.

- Ходила в министерство обороны, чтобы убедиться наверняка. Они там подняли неопознанных, смотрели списки тех, кто проходил службу. Но ответ был таков, что мой сын нигде не числится, - поделилась женщина. - Хочу отбросить мысль, что он пошел воевать в рядах украинской армии. Не хочу в это верить.

Людмила Федоровская обратилась к уполномоченному по правам человека в Республике Дарье Морозовой. Омбудсмен посоветовала женщине написать запрос в Россию.

- Писала и в Ростовскую Московскую области. Никакого ответа я не получила, - говорит женщина. - Морозова сказала мне, что сама напишет омбудсмену Российской Федерации. Дарье Васильевне ответили.

Пересекал границу России

Оказывается, что Ян Федоровский 4 ноября 2017 года въехал в Россию из Украины через автомобильный пункт пропуска «Троебродное». Через четыре дня он вернулся в незалежную железнодорожной таможней «Долбино». Девятого ноября парню исполнялось 25 лет. По достижению этого возраста нужно вклеивать новую фотографию в паспорт. Если бы он этого не сделал, то возникли бы проблемы. Вот он и вернулся обратно в Украину.

У матери будто открылось второе дыхание! Он жив – поняла она. Три года подряд она готова была многое отдать, что бы узнать хотя бы это.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697900" frameborder="0"></iframe> Людмила Федоровская просит неравнодушных людей помочь в поисках и обращается к сыну.

В конце 2017 года цепь переездов Яна теряется. Предположительно, больше он никуда не выезжал.

- Дело в том, что в Украине у нас нет родственников. Не могу понять, почему он поехал именно туда, - рассуждает Людмила. – Я переживаю за него всем сердцем.

Заявление в полицию на Украине женщина не подавала. Боится навредить. Говорит, что сейчас время трудное, и неизвестно в какой он там ситуации. Но неофициально в украинской миграционной службе Людмила попросила поднять документы, чтобы хоть что-то понять.

- Мне сообщили, что сын зарегистрирован в Харькове, - вспоминает она - Поехала по адресу. Подняла на уши весь дом – такого человека там не знают. И на этом у меня исчерпались все возможности. Я верю, что он живой. Но быть живым в такое время мало. Нужно, чтобы еще у него все было в порядке.

Регулярно заходит в соцсети

Попытались выйти на парня через социальные сети. Сейчас ими пользуются практически все. В поиске выпало сразу несколько человек с нужными инициалами. Но только один профиль подходит по всем данным.

Все данные указывают на то, что это страничка Яна в социальной сети, но почему он не отвечает на письма?Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Однако сказать со стопроцентной вероятностью, что эта страница именно этого Яна – нельзя. Фотографий нет, а на заставке – лицо в маске. На самой страничке есть только картинки из различных онлайн игр. Людмила сообщила нам, что сын частенько играл в компьютерные игры.

- Мы писали на эту страничку сообщения, но он их даже не открывает, хотя регулярно бывает в сети, - рассказала Людмила Федоровская. – Не могу понять, почему мой сын не выходит на связь?

Написали Яну и мы. Но пока что и наша попытка не увенчалась успехом. Последний раз он был в сети второго марта.

Кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь матери в поисках сына - Яна Федоровского – сообщите по электронному адресу kp1925ru@gmail.com

Продолжение следует...