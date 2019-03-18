«Я вышла из дома на семь минут»: В Донбассе в прифронтовой Ясиноватой на пожаре погибли трое малышей

Трагедия произошла вечером 27 февраля в прифронтовой Ясиноватой. В частном доме на улице Скрипника в пожаре погибли трое детей. Годовалый Олег, четырехлетний Саша и пятилетняя Камила. Дети, как уверяет их 25-летняя мать Ирина Бирюкова, одни оставались всего семь минут. Женщине нужно было отлучиться, а когда она вернулась, в дверном проеме увидела языки пламени. Пожарных вызвали Ирина и соседи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/694685" frameborder="0"></iframe> В Ясиноватой на пожаре погибли трое маленьких детей. О трагедии - заместитель главы Ясиноватой Татьяна Астапович.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

АД ДЛЯ АНГЕЛОВ

- В восьмом часу пропал свет, - вспоминает соседка Ирины - Любовь Сергеевна. - Вышла покормить собаку. У Иры во дворе были люди, она металась... Через открытую дверь в доме было видно пламя, а с чердака валили клубы дыма. Пожарные протягивали шланг. Кричу: «Давай детей ко мне». А она: «Дети в доме!..» Я выскочила со двора и стала кричать мужикам: «Бейте же стекла!»

Окно детской, где вспыхнул пожарФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Очевидцы рассказывают, что одного ребенка спасатели сразу достали из огня, а двоих долго искали - из-за дыма почти ничего не было видно. Дети задохнулись. Врачи «скорой» 20 минут спасали детей. Безуспешно.

- Ирина занималась детьми? - спросил я Любовь Сергеевну.

- Вы бы видели, какой заботливой матерью она была, - говорит в сердцах. - Ребятишки всегда были ухоженными - как игрушечки. Когда старших вела в садик, я любовалась ими. Сама Ира высокая, но худенькая, а детки были пухленькими.

- Этот дом принадлежит Ирине?

- Она его снимает больше полугода. Ирина развелась и приехала с детьми из украинского Дзержинска. Здесь у нее был еще один мужчина, от которого родила младшенького - Олега. В последнее время она жила одна. Вообще, Ира была сиротой - рассказывала, что ее воспитывали опекуны.

- Как она вела хозяйство?

- Летом двор был завешан бельевыми веревками. Она следила, чтобы дети ходили чистыми и нарядными. У самой же на выход было одно платье. В саду она собирала яблоки, потом давила сок, варила компоты и делала сушку. Все, чтобы детей порадовать. У них всегда были игрушки и конфеты. Смотрю, вечером ребятишек купает, в пижамы переодевает. Потом выходит, а я у нее спрашиваю: «Где дети?» Отвечает: «Спокойной ночи, малыши» посмотрели - спать уже уложила».

Коляска годовалого Олега опустела навсегдаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- О чем мечтала Ирина?

- Чтобы был свой дом или квартира. Я ей говорила: «Иди к мэру - пусть тебе дадут комнату в общежитии. Тяжело ж в доме жить - угля нет, дров нет...» А она: «Вы не знаете, как это в общежитии жить».

НА ДЕТЯХ НЕ ЭКОНОМИЛА

Ирина водила детей в садик «Березка». Его заведующая Виктория Кудрявцева рассказала, что Саша и Камила Бирюковы ходили сюда с июля 2018 года.

- Ирина не экономила на детях, - говорит Виктория Николаевна. - Они ни в чем не нуждались. Были весенние и зимние вещи, сменная обувь.

- А как дети относились к маме?

- Когда Ирина приходила забирать их, выбегали к ней! Они обнимались. Дети радовались маминому приходу.

Хозяйка местного магазина Светлана рассказала, что 27 февраля Ирина заходила к ней за несколько часов до трагедии.

- Она купила хлеб и, как всегда, сладости для детей, - рассказала Светлана.

В социальных сетях молодую маму называют ненормальной. Некоторые упрекают: «Пусть бы она погибла, но попыталась спасти детей до приезда пожарных».

- Семья Бирюковых в наше поле зрения, как неблагополучная, никогда не попадала, - сообщила корреспонденту «Комсомолки» заместитель главы Ясиноватой Татьяна Астапович. - Ирина, мать-одиночка. Она получала все выплаты в полном объеме - более десяти тысяч рублей в месяц. Организацию похорон мы взяли на себя.

Специалистам предстоит установить обстоятельства трагедии. Действительно ли мама отсутствовала всего семь минут? Могло ли пламя распространиться за короткое время так, что, набросив на себя мокрую тряпку, нельзя было вынести на улицу кровиночек?

- Можно ли было спасти детей? - спросили мы Михаила Иваненко, отработавшего в спасательном ведомстве более 30 лет.

- Зайди Ирина в дом, потеряла бы сознание. За семь минут пожар мог разгореться так, что концентрация угарного газа стала критической. Дети теряют сознание после двух-трех вдохов. Взрослый человек умирает менее чем через три минуты…

Когда верстался номер, корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с Ирой по телефону. Она сказала, что у нее депрессия. На вопрос, как она пыталась помочь детям до приезда пожарных, ответила, что просила помощи у прохожих.

- Один мужчина пытался пробраться в дом, но у него не получилось, - ответила она.

СВЯЩЕННИКУ СТАЛО ПЛОХО ВО ВРЕМЯ ОТПЕВАНИЯ

Погибших детей похоронили на Новом кладбище в Ясиноватой 1 марта. Проводить их пришло много местных жителей. Люди принесли цветы, на глазах были слезы.

Некоторых смутило, что Ирина не плакала, а лицо у нее было как бы окаменевшим. Даже у священника ком к горлу подступил, и обряд отпевания завершил дьякон... Но, когда женщины стали голосить, Ира тоже зарыдала. Психологи говорят, что она еще не скоро оправится от шока.

Житель Ясиноватой Игорь Станишевский к семье Бирюковых не имеет никакого отношения, но он принес на могилки погибших детей живые цветыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас женщина не выходит на контакт с прессой, а свои страницы в соцсетях закрыла сразу же после трагедии. Тем временем, в нашу редакцию пришло много слов поддержки Ирине.

- Я тоже не могла плакать, когда хоронила свою новорожденную доченьку, - говорит наша читательница Лариса. - Время не лечит! Прошло уже 18 лет, смотрю на ее ровесниц и думаю о том, какая бы она была. Боль душит. Пусть Господь не оставит эту бедную женщину.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей КОСТРУБИЦКИЙ, глава МЧС ДНР:

- Предварительная причина гибели троих детей в Ясиноватой - неосторожное обращение с электрообогревателями. Горько и тяжело, когда гибнут люди, а особенно - маленькие дети. Каждую зиму увеличивается количество пожаров в частном секторе. Виной всему - эксплуатация неисправного электрооборудования или аппаратуры кустарного производства.