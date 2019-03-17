В Донбассе идет бой за Георгиевскую ленточку на памятнике Герою, повторившего подвиг Александра Матросова

В Константиновке развернулось целое сражение за памятник Героя Советского Союза Николая Носули. Он установлен на улице, названной в честь земляка, повторившего в 1945 году в Польше подвиг Александра Матросова.

ПОЛИЦИЯ НЕ СПЕШИТ С РАССЛЕДОВАНИЕМ

В декабре прошлого года неизвестные прикрепили к памятнику новую табличку с Георгиевской ленточкой. На Украине она запрещена с 2017 года. Публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение самой ленты или ее изображения наказывается штрафом до двух с половиной тысяч гривен. Могут даже арестовать на 15 суток.

На появление запрещенного знака тут же обратили внимание национально озабоченные общественники. Они заявили в полицию. Сотрудники правопорядка опросили местных жителей, прохожих. Но ничего так и не выяснили. И вот в марте - спустя три месяца - активисты снова заявились в отдел полиции и потребовали уже наказать самих сотрудников, которые не ищут «преступников».

Так изначально выглядела табличка на памятнике. Фото: Олег и Елена КНЫШ

Впрочем, Георгиевская лента изначально была на прежней - каменной табличке памятника. К ней была прикреплена медаль Героя Советского Союза. Но потом неизвестные вандалы сбили с таблички ленту вместе с медалью. И тогда другие неизвестные установили новую табличку.

После декабрьского инцидента активисты-националисты попросту заклеили бумагой изображение ленты. Но спустя время кто-то сорвал этот кусок бумаги. И так продолжается все три месяца. Теперь полицейским впору поставить возле памятника круглосуточный пост или организовать засаду.

Противостояние еще раз свидетельствует, что в Константиновке есть настоящие патриоты своего края. Они не хотят, чтобы был забыт подвиг земляка.

Вандалы сбили изображение Георгиевской ленты вместе с медалью Героя Советского Союза. Фото: shukach.com

НИКОЛАЮ БЫЛО ВСЕГО ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Николай Носуля родился в 1926 году в селе Алексеевка Константиновского района (сейчас – Алексеево-Дружковка) в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 классов. С начала Великой Отечественной войны находился на оккупированной врагом территории. В Красной Армии с 1943 года. Участник Великой Отечественной войны с мая 1944 года. Последнее место службы - командир отделения 1006-го стрелкового полка 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, сержант.

Ему было всего восемнадцать, когда Николай принял свой последний бой 20 января 1945 года. Польский город Коло расположен рядом с трассой Варшава-Берлин. Гитлеровцы создали здесь мощные оборонительные сооружения. После артподготовки полк поднялся в атаку. Продвижению роты, где служил Николай, мешал пулеметный огонь из дзота. Наступление могло вот-вот захлебнуться. Носуле удалось подползти к дзоту и забросать его гранатами. Но как только бойцы поднялись в атаку, заработал пулемет другого дзота. Он был в 25 метрах от Николая. Одна из пуль попала сержанту в плечо. Он упал. А потом поднялся и успел добежать до дзота и закрыть своим телом его амбразуру.

Ценою своей жизни Николай Носуля спас от гибели сотни однополчан. Фото: Олег и Елена КНЫШ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Николаю Носуле посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Имя Героя носят улицы в городе Коло (Польша), в городе Константиновка и поселке Алексеево-Дружковка. У школы №14 Алексеево-Дружковки установлен бюст Николая Носули, на здании школы – мемориальная доска. Похоронен Герой на мемориальном кладбище в Варшаве.

ПОЗДРАВЛЯЛИ, РИСКУЯ СВОБОДОЙ

В этом году 23 февраля жители Константиновки поздравляли друг друга в ВКонтакте с праздником защитников Отечества и выкладывали открытки с изображением запрещенной Георгиевской ленточки.

- Донбасс - земля героев! Долой бандеровскую хунту! – написал по этому поводу Сергей Шерстобитов.

Правда, некоторые пользователи предостерегали земляков: «Сегодня сисадмин группы будет работать на СБУ».

Между прочим, памятник, установленный в городе 13-го октября 2017 года по инициативе членов «союза ветеранов и воинов АТО, не простоял и суток. Константиновцы попросту оторвали плиту с красно-черным флагом. Бандеровским, разумеется.

Здесь хорошо помнят, как в 2015 году пьяные «защитники» на бронетранспортере насмерть сбили 8-летнюю Полину Воронову. 16 марта исполнилось четыре года со дня этого преступления. Водителю бронетранспортера суд дал всего четыре года. И сейчас «херой» Роман Карпинец уже на воле. Наверное, хвастается, как убивал «сепаратистов» в Донбассе. Таких вот разных людей плодит украинская земля.