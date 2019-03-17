2019-03-16T18:33:15+03:00
Политика

ВСУ планируют обустраивать огневые точки в жилых дворах местных жителей Луганщины

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: tribunal-today.ruФото: tribunal-today.ru
Изменить размер текста:

Местный житель одного из прифронтовых населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганщины заявил правоохранителям Луганской Народной Республики о том, что военнослужащие украинской армии устраивают в его поселке беспредел.

По его словам, вояки вламываются в дома, осматривают приусадебные участки – выбирают удобные места для расположения огневых точек. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

Ко мне на чёрном джипе приезжали украинские военные, - рассказал мужчина правоохранителям Республики. - Двое солдат ворвались в дом, осмотрели двор и прилегающую территорию и отметили, что место идеально подходит для ведения огня по ЛНР.

Не обошлось без воровства. Когда вояки наглым образом обыскивали дом, решили «изъять» несколько банок домашней консервации и 500 гривен, которые пенсионер берег, чтобы приобрести себе лекарства. Это не смутило

- Я попытался объяснить, что это последние деньги, а до пенсии ещё надо как-то дожить, мне ответили, что деньги нужны на цветы для девушки «Дерибана», - пожаловался мужчина.

По информации Генеральной прокуратуры, предположительно, «Дерибан» – позывной одного из командиров 128-й бригады ВСУ.

- Военнослужащие которой нередко передвигаются на иномарке «Hyundai Santa Fe» 2007 года чёрного цвета, – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры Республики.

Правоохранители республики ведут расследование и устанавливают личности военнослужащих, о которых сообщил заявитель. После в прокуратуре планируют проверить причастность солдат бригады к военным преступлениям против мирного населения в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тренер по фигурному катанию: «Наши дети делают сложные элементы наравне с Евгенией Медведевой и Сашей Трусовой, но перспективы у них пока нет»
В Донецке оказывается, есть своя Татьяна Анатольевна - старший тренер по фигурному катанию, которая воспитывает исключительно победителей. Со всех соревнований дончане привозят медали за призовые места [фото, видео]
Новости 24
На шахте в Макеевке горняк получил травму головы
В ДНР начались соревнования танковых экипажей
ВСУ пять раз нарушили режим тишины в ЛНР за сутки
В столице ЛНР выбрали «Мини Мисс Луганск 2019»
Погода в Луганске 17 марта: будет тепло до 11 градусов и временами дождь
Погода в Донецке 17 марта: почти весь день будет дождливо
«Путь к совершенству - 2019»: В Горловке пройдет первый городской конкурс по парикмахерскому искусству, визажу и ногтевой эстетике
Уникальная тарелка с изображением Пушкина передана в краеведческий музей Донецка
В ДНР начнут борьбу с контрафактной продукцией
В Киеве заявили, что построят мост на КПП в Станице Луганской, который находится под контролем ЛНР
Командующий «ООС» Сергей Наев занялся подготовкой фальсификаций на выборах с помощью ВСУ в Донбассе
ВСУ обстреляли жилой дом в Золотом-5
Сбежавший в ЛНР рядовой ВСУ Сергей Магденко: Нас принуждают проголосовать за Порошенко
Больше всего по ЛНР стреляют с позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе
Сбежавший в ЛНР рядовой ВСУ Сергей Магденко: Командир 54-й бригады штрафует за разговоры о потерях
Солдат ВСУ подорвался на мине
«Джаз-форум» в Донецке: на сцене филармонии сыграют как мэтры, так и новички
В незалежной заявили, что запустить работу аэропорта в Мариуполе пока невозможно
Неучтенные жертвы войны: в Донбассе на пунктах пропуска умерли двое дончан
В Донбассе 17 марта закроют пункт пропуска «Новотроицкое»
ВСУ выпустили по ДНР 44 боеприпаса
ВСУ обстреляли три населенных пункта и район памятника князю Игорь в ЛНР
ОБСЕ зафиксировала отсутствие в местах хранения 70 единиц тяжелого вооружения ВСУ
Семья ветерана благодарна Главе ЛНР за бесплатный ремонт квартиры