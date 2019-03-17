ВСУ планируют обустраивать огневые точки в жилых дворах местных жителей Луганщины

Местный житель одного из прифронтовых населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганщины заявил правоохранителям Луганской Народной Республики о том, что военнослужащие украинской армии устраивают в его поселке беспредел.

По его словам, вояки вламываются в дома, осматривают приусадебные участки – выбирают удобные места для расположения огневых точек. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

Ко мне на чёрном джипе приезжали украинские военные, - рассказал мужчина правоохранителям Республики. - Двое солдат ворвались в дом, осмотрели двор и прилегающую территорию и отметили, что место идеально подходит для ведения огня по ЛНР.

Не обошлось без воровства. Когда вояки наглым образом обыскивали дом, решили «изъять» несколько банок домашней консервации и 500 гривен, которые пенсионер берег, чтобы приобрести себе лекарства. Это не смутило

- Я попытался объяснить, что это последние деньги, а до пенсии ещё надо как-то дожить, мне ответили, что деньги нужны на цветы для девушки «Дерибана», - пожаловался мужчина.

По информации Генеральной прокуратуры, предположительно, «Дерибан» – позывной одного из командиров 128-й бригады ВСУ.

- Военнослужащие которой нередко передвигаются на иномарке «Hyundai Santa Fe» 2007 года чёрного цвета, – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры Республики.

Правоохранители республики ведут расследование и устанавливают личности военнослужащих, о которых сообщил заявитель. После в прокуратуре планируют проверить причастность солдат бригады к военным преступлениям против мирного населения в Донбассе.