Фальсификация выборов на Украине: Солдаты ВСУ проголосуют за Порошенко дважды - на передовой в Донбассе и по месту прописки

Фальсификаций на выборах будет много. Это уже стало предельно ясным. Одна из последних схем опять связана с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они отдадут свой голос дважды – один раз на передовой в Донбассе, а второй раз за низ поставят «галочку» по месту прописки. Об этом за вознаграждение рассказал на горячую линию МВД ЛНР военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ

- Звонил на днях домой в Прикарпатье, мать рассказала, что приходил офицер-воспитатель из бригады и предупредил, что я буду в списках на голосование, - рассказал вояка по телефону. - И чтобы мать или отец пришли и проголосовали вместо меня «как положено, за президента». Если всё сделают правильно, пообещал в отпуск меня отпустить.

По словам солдата ВСУ, кроме прочего, родителям сказали, что нужно будет сфотографировать бюллетень сына и после показать в штабе - иначе отпуск не оформят.

- Мне так обидно стало за родителей. Верят каждому мошеннику в форме. Я же знаю, что никакого отпуска не будет. Что нас здесь специально задержали – чтобы по нашим военным билетам проголосовать, и по паспортам – дома, - сказал военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Заставляют голосовать за Порошенко

Перешедший на сторону Луганской Народной Республики рядовой Вооруженных сил Украины Сергей Магденко рассказал о том, что солдат украинской армии принуждают отдать свой голос на грядущих выборах президента незалежной за Петра Порошенко

Нынешнего гаранта конституции незалежной, по словам рядового ВСУ, на самом деле, не поддерживает большинство вояк, а наоборот обвиняют в развале вооруженных сил.

Перешедший в ЛНР рядовой ВСУ рассказал, что солдат украинской армии принуждают голосовать за Порошенко. Фото: НМ ЛНР

Кроме этого, стоит отметить, что в подразделения ВСУ завезли агитационные листовки нынешнего главы правительства. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- В преддверие президентских выборов, в частях и соединениях ВСУ усилена работа по агитации и информированию личного состава о достижениях действующего президента Украины Порошенко, - сказали в УНМ ЛНР.

По сообщению источника оборонного ведомства Республики, генеральным штабом ВСУ в подчиненные части разосланы методические рекомендации для военнослужащих с указанием тезисов: «безвиз» Украины с Евросоюзом, восстановление армии, автокефалия, ассоциация с блоком НАТО. Все эти тезисы призваны поднять рейтинг президента Украины.

- Однако не указываются минусы такой политики: зависимость национальной экономики от иностранных кредитов, снижение уровня жизни населения на фоне роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания, и конечно же непрекращающиеся братоубийственная война на Донбассе, унесшая тысячи человеческих жизней, а причастности к разворовыванию бюджетных средств через подставных лиц Укроборонпрома вообще замалчивается, - отметил источник.

Независимых наблюдателей на фронтовых избирательных участках не будет

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о готовящихся фальсификациях на выборах президента Украины. По его словам, командующий «ООС» Сергей Наев отдал приказ развернуть специальные избирательные участки, для которых уже подготовлены заполненные бюллетени.

- Пытаясь выслужиться перед своим хозяином, Наев рассчитывает получить новую должность уже в Генеральном штабе ВСУ, где перед ним откроются новые возможности для разворовывания бюджетных средств, выделяемых заокеанскими кредиторами на развитие украинской армии, - сказал Марочко.

Порошенко понимает, что честным путем ему не победить. Фото: gazeta.ru

По предварительному согласованию с администрацией президента Украины Наевым отданы указания управлению морально-психологического обеспечения штаба «ООС» на развертывание специальных избирательных участков якобы для военнослужащих из других регионов страны.

- Пользуясь отсутствием независимых наблюдателей на данных участках, Порошенко планирует путем фальсификаций изменить итоги выборов, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики. - Я надеюсь, что данная информация поможет международным наблюдательным организациям, пресечь подобные махинации и выявить виновных.