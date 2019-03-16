За подвиг в Моспино народный артист Владимир Этуш был награжден Орденом Красной Звезды

Недавно страна простилась с великим Владимиром Этушем. Это невосполнимая потеря для многих. Но есть под Донецком небольшой городок Моспино, где его знают, помнят и любят не только как великого актера. Во время Великой Отечественной Владимир Этуш освобождал этот город от фашистов. В 1943 году лично сам лейтенант Этуш положил в Моспино 30 немецких солдат и офицеров и захватил ручной пулемет, за что получил орден Красной Звезды. Сохранился приказ о награждении.

Фрагмент приказа о награждении Владимира Этуша Орденом Красной Звезды. Фото: http://podvignaroda.ru

Фрагмент приказа о награждении Владимира Этуша Орденом Красной Звезды. Фото: http://podvignaroda.ru

Прочитав о подвиге Владимира Этуша в Донбассе, загордилась, и отправилась в Моспино за подробностями. К стыду своему, не знала об этом. Но для жителей Моспино тот факт, что сам Владимир Этуш освобождал их город, является предметом гордости. Более того, в советское время Владимир Этуш вел активную переписку с учениками этой школы и даже приезжал в Донбасс и встречался с моспинскими следопытами.

Память о Владимире Этуше особенно хранят в музее 151-й школы, куда я и приехала. Директор школы Диденко Елена Анатольевна согласилась показать школьный музей и рассказать о Владимире Этуше. К огромному удивлению, в 151-й школе оказался прекрасный школьный музей со многими уникальными экспонатами. Прежде, чем рассказать об Этуше, Елена Анатольевна проводит небольшую экскурсию.

- Вот, это экспонаты 12-14 веков. Эти раритеты подарил нам коллекционер Болдановский.

Экспонаты 12-14 веков, которые хранятся в музее школыФото: Ольга ЖУКОВА

- Это 19 век - предметы быта. Все это Моспино. Это костюмы 19 века. У нас очень приличный музей.

-А это еще одно чудо - 17 августа снаряд влетел в окно нашей церкви, встрял перед иконой Христа и не разорвался.

- В Моспино когда-то была стоянка первобытного человека и остались древнейшие кремниевые инструменты, рубила кремниевые, наконечники стрел. Это каменный век. А это железный век. Моспино - город, где в основном печное отопление. Топят углем. И вот приносят такие вот отпечатки древнейших растений на угле.

Экспонаты школьного музеяФото: Ольга ЖУКОВА

Есть раздел посвященный школе, где хранятся тетради, чернильницы, тетради учеников. Особый предмет гордости – книга приказов по школе.

- Немцев из Моспино выгнали 7 сентября 1943 года. А к занятиям школа приступила уже 20 сентября, - Елена Анатольевна показывает приказ о начале занятий.

Приказ о начале учебы в 151-й школе после освобождения Моспино

По версии Елены Анатольевны в 151 школе Моспино такой полный музей, потому что все три директора этой школы были и есть учителями истории. И этот музей – результат труда всех трех директоров, но особенно это заслуга первого директора школы - Фонвейц Олимпия Рафаэловича и его жены Ольги Альбертовне, которая начала и продолжила работу с ветеранами.

Елена Анатольевна тоже учитель истории. Она закончила эту школу, была пионервожатой, учителем, завучем и вот уже 12 лет - директор.

Так как же все-таки школа познакомилась с Владимиром Этушем? А дело было так.

- Как рассказывала моя учительница, в конце пятидесятых, или вначале шестидесятых в школу пришел человек, который рассказал, что он тут воевал в 1943 году и хотел бы пройтись, посмотреть места своей боевой молодости. Ему показали Моспино. А перед уходом он сказал, что может дать адреса однополчан, которые освобождали город. Так и началась переписка с ветеранами, которая продолжалась десятки лет. Я, будучи ученицей, переписывалась с ветераном из Ленинграда. Мы им о своих делах рассказывали, они нам о своих.

Надо сказать, что вся эта переписка сохранилась. Ее и сейчас можно прочитать. Все конверты и письма аккуратно вклеены в огромные альбомы. Ветеранов, с которыми велась переписка, более пяти тысяч. Этих ветеранов давно уже нет в живых. Но сюда приходят дети и внуки тех, кто когда-то вел переписку с ветеранами. Это считай живые капсулы времени. И детям все это очень интересно.

Директор школы Елена Анатольевна показывает письма ветеранов, которые хранятся в музееФото: Ольга ЖУКОВА

- И есть у нас анкеты ветеранов, с которыми велась переписка. Одна из таких анкет - это анкета Владимира Этуша. Некоторые анкеты заполняли собственноручно. Из анкеты можно узнать дату рождения, что он был в звании лейтенанта, кто был его командиром полка, где работает сейчас - Вахтанговский театр и его московский адрес. Вот на этот адрес дети писали письма и он отвечал. Сохранились его фотографии, которые он присылал нам.

Елена Анатольевна показывает другой альбом, куда вклеены фотографии ветеранов, с которыми переписывались дети.

- Вот, видите? Это не ксерокопия, не вырезка из газеты. Это фотография Владимира Этуша. Почему такое внимание уделяется его подразделению, которое освобождало Моспино? Донецк освобождала 87 стрелковая дивизия, командир которой Кирилл Яковлевич Тымчик был первым начальником военного гарнизона города Сталино, когда его только освободили. Моспино освобождала 151 первая стрелковая дивизия. 151-я не освобождала Донецк потому что они пришли со стороны Иловайска, освободили Моспино и пошли дальше на Старобешево. В альбоме, который посвящен боевому пути 151-й стрелковой дивизии - тут видите, есть история создания, освобождение Моспино, других населенных пунктов и фотографии фронтовиков 151-й дивизии. Один из них - Владимир Этуш.

Фото, которое ВЛадимир Этуш прислал ученикам 151-й школыФото: Ольга ЖУКОВА

Он был заместителем начальника штаба. И вот его полк - 151 стрелковая дивизия, 581 стрелковый полк. Вот еще одна его фотография, которые он присылал нам в разное время.

Фото, которое ВЛадимир Этуш прислал ученикам 151-й школыФото: Ольга ЖУКОВА

Ну и вот самое ценное - 20 марта 196 года в Донецке, в театре имени Артема памятная встреча следопытов с Этушем. Дети на фотографиях - это ученики нашей школы.

Встреча со следопытами Моспино в драмтеатре. Фото: музей 151-й школыФото: Ольга ЖУКОВА

Нам удалось найти и поговорить с участницей той встречи. С момента встречи прошло 33 года, но командир экспедиционного отряда следопытов Людмила Подтыкан, а ныне Людмила Ивашина по-прежнему живет и работает в Моспино:

Встреча со следопытами Моспино в драмтеатре. Фото: музей 151-й школы

- За нашим классом была закреплена 151-я дивизия, я была ответственной. И когда Владимир Абрамович приезжал в Донецк, мы ездили к нему на встречу в драмтеатр. Помню, что сидели в отдельной комнате. Помню, что волновались все очень – вся-таки живая легенда, знаменитый артист. И помню, что все успокоились, когда Владимир Абрамович начал разговор. Никакой звездности там и в помине не было. Общался очень просто, искренне был рад нашей встрече. О чем рассказывал? О боях за Моспино, о том, что больше всего ему запомнились наши терриконы, что он, будучи 20-летним парнем, умевшим только воевать, не мог понять назначения этих рукотворных конусов. Об этом тогда писали в газете. Но больше рассказывал о своей работе в театре.

Встреча со следопытами Моспино в драмтеатре. Фото: музей 151-й школы

О Великой Отечественной войне отведена самая большая экспозиция. Со всех святых для любого человека мест, собрана земля. Есть последняя записка, которую из гестапо передала своим родственникам участница подполья Вера Полякова. Из гестапо она не вышла. Есть материал об учителе немецкого языка Валентине Казачковой, которая работала у немцев в управе и помогала подполью, но была выдана и так же замучена в концлагере, который располагался в соседней 152-й школе. Есть оригиналы похоронок. Есть земля с берега реки Молочной, где был ранен лейтенант Владимир Этуш. А так же с многих мест сражений. Оригиналы фронтовых писем, наградных документов. Есть материалы о движении сопротивления в Моспино. Зинзивер Яков – моспинец, полный кавалер Ордена Славы, который приравнивался к Герою Советского Союза.

Записка из гестапоФото: Ольга ЖУКОВА

Записка из гестапоФото: Ольга ЖУКОВА

Вообще, общение с ветеранами Великой Отечественной и, как следствие, воспитание молодежи поставлено на уровне. В советское время дети переписывались с пятью тысячами фронтовиков. А на девятое мая в школу приезжали 200 и более ветеранов! И принимали их не только в школе, а весь город.

Фото фронтовиков возле 151-й школыФото: Ольга ЖУКОВА

Скорей всего именно поэтому, 151-я школа выстояла уже во время этой войны. В школу было несколько прилетов, в том числе и фосфорными бомбами. Школа горела, но из-за сильных обстрелов спасатели не могли ее потушить. После обстрелов начались дожди и школу залило. Вердикт комиссии был однозначный – школу закрыть, дети здесь учиться не могут. Но Елена Анатольевна под страхом увольнения отказалась закрывать школу и готовить перевод детей в соседнюю школу.

- Сейчас невозможно поверить в то, что это с нами происходило. Колоссальные усилия приложены, чтобы восстановить школу. Нам же сказали закрывать школу. Я отказалась. Нам дали две недели. Учителя, родители, ученики месяц провели на крыше, очищая до основания гарь и вывозя мусор. Чудом уцелел третий этаж – нам повезло, что снаряд попал в кабинет военрука, там хранилось оружие, и дверь была по инструкции. Кабинет выгорел, но огонь дальше не пошел, только задымление было сильное.

Крыша школы после обстрелаФото: Ольга ЖУКОВА

Крыша школы сегодня

Третий этаж отремонтировали недавно. До этого дети учились на двух нижних этажах. Уже во время этой войны в музее появилась еще одна экспозиция, посвященная ополчению.

- Вообще, нашему музею 52 года, а этот раздел мы сделали в прошлом году. Все эти осколки и снаряды найдены здесь. Эта табличка "За мародерство расстрел на месте" висела на школе. Две недели школу никто не охранял. Сторож уехал от страха. Я приходила, забивала вход вот такими гвоздями и все равно открывали и лазили. Музей пытались взломать. Куча ключей лежала под дверью. Но дверь металлическая, с хорошим замком, не смогли открыть. Видите вот эти мины, снаряды – всем этим обстреливали Моспино. Все это найдено на территории нашего города.

Экспонаты войны в ДонбассеФото: Ольга ЖУКОВА

И в данный момент работа по воспитанию учеников в этой школе продолжается. Экскурсии по музею здесь проводят исключительно ученики. И здесь рады гостям и приглашают на экскурсии всех дончан и гостей города.