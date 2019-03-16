Жители Республик Донбасса перестали возить продукты из Украины

В государственном комитете статистики Луганской Народной Республики привели сравнение цен на продукты питания на прилавках в ЛНР и на подконтрольной Киеву территории Луганщины в феврале 2019 года.

Согласно сравнительной статистике из 25 наименований – только три дешевле на украинской территории.

Например, хлеб ржано-пшеничный в Республике стоит 22,77 рублей (цены указаны за килограмм продукции), а на подконтрольной Киеву территории – 42,44. Мясо птицы (тушка) – 126,64 рублей в ЛНР и 146,81 рублей на украинской территории. Макаронные изделия – 29,72 в Луганске и 44,56 на Луганщине.

Так же в Луганской Народной Республике дешевле: крупа гречневая на 4,6 рубля; молоко на 16,4 рублей; Масло сливочное на 191,9 рублей; масло подсолнечное на 19,2 рублей; свекла на 8 рублей; лук репчатый на 22 рубля; картофель на 3,8 рубля; яйцо куриное на 2,4 рубля; рис на 6,5 рублей; свинина на 36,3 рублей; сало на 25,5 рублей; колбаса варенная на 109,1 рублей; творог на 94,4 рубля.

На подконтрольной Украине территории Луганщины дешевле только сахар на 9,5 рублей; капуста на 2.5 рублей и сметана на 9,6 рублей.

Практически одинаковой оказалась стоимость на морковь – средняя стоимость в Республике на нее составляет 29,72 рублей, а на подконтрольной Киеву территории 29,79 рублей.

- То, что в Украине продукты дешевле – стало мифом, - говорит знакомая из Луганска. – Если раньше оттуда пытались привезти некоторые продукты, то сейчас это совсем ни к чему. Да, есть товары, которые там действительно дешевле, но мы сейчас говорим о продуктах первой необходимости.

Действительно, был такой период, когда пенсионеры из Республик Донбасса везли с украинской территории продукты целыми сумками. В связи с этим на КПП незалежной даже ввели ограничения. Мол не больше килограмма колбасы на одного человека и так далее.

- Я уже давно ничего не покупаю там – смысла нет. Тем более некоторые товары, произведенные там есть и у нас на полках. Тратить силы, переть сумки с продуктами, которые к тому же еще и дороже – не хочется, - делится с «Комсомолкой» макеевчанка Светлана Егорова. – Теперь так: поеду, улажу свои дела по пенсии и обратно. Уже не бегаю как оглашенная по рынку, потому что хочется за день управиться и вернуться домой.

Стоит отметить, что стоимость продуктов в сравнении с январскими и февральскими, то цены на украинской территории за месяц выросли на несколько рублей, когда в ЛНР – остаются на прежней отметке или разнятся на несколько копеек: как в одну, так и в другую сторону.