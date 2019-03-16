В ВСУ заявили, что рядового 54-й бригады, который перешел на сторону ЛНР, не существовало

Силовые ведомства и Народная милиция ЛНР провели операцию по обеспечению перехода рядового 54-й бригады Вооруженных сил Украины на сторону Республики. Об этом сообщил и.о. начальника УНМ Михаил Филипоненко.

Рядовой ВСУ Сергей Магденко принял решение перейти на сторону Луганской Народной Республики, потому что он устал от халатного отношения своего командира и военного руководства в целом.

- Командир 54-й механизированной бригады ВСУ Майстренко славится халатным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, как следствие уровень морально-психологического состояния военнослужащих бригады чрезвычайно низкий, процветает повальное пьянство и наркомания, - рассказывает Филипоненко. - Отмечается увеличение количества случаев самовольного оставления части украинскими силовиками, осознавшими преступный характер службы в рядах Украинской армии.

Документы из личного дела Магденко. Фото: НМ ЛНР

Перешедший на сторону Республики ВСУшник передал представителям Народной милиции важные данные. Он рассказал о положении войск и рассказал, что на самом деле происходит в украинской армии.

- Он осознал несправедливость и подлость проводимой киевским режимом политики в отношении населения Донбасса, - говорит и.о. начальника УНМ ЛНР. - Представленные им сведения проливаю свет на преступную деятельность командования 54-й бригады по сокрытию боевых потерь, обстрелах населенных пунктов Республики, организованных командиром бригады коррупционных схемах и контрабанде оружия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697505" frameborder="0"></iframe> Заявление представителя Народной милиции.

Кроме этого, Магденко рассказал, что военнослужащих украинской армии принуждают отдать свой голос на грядущих выборах президента Украины на Петра Порошенко. Нынешнего гаранта конституции незалежной, по словам рядового ВСУ, на самом деле не поддерживает большинство вояк, а наоборот обвиняют в развале вооруженных сил.

В Народной милиции ЛНР заявили, что по сообщению от доверенного лица в 54-й бригаде, в расположение экстренно прибыла комплексная комиссия штаба ООС с целью проверки сведений об отсутствии военнослужащего.

- Командир и начальник штаба соединения, в связи с отсутствием учетных данных и личного дела рядового Сергея Магденко, сказали, что такой военнослужащий в части не числится, тем самым пытаясь ввести в заблуждение офицеров комиссии, - отметил Михаил Филипоненко.

В оборонном ведомстве Республики продемонстрировали личное дело рядового Магденко, которое военнослужащий принес с собой, чтобы опровергнуть выдуманную версию украинского командования.

- Все это в очередной раз подтверждает отсутствие контроля командиром бригады Майстренко за учетом военнослужащих, которые беспрепятственно покидают расположение части прихватив с сбой документы по учету личного состава и штатное вооружение, - говорит представитель Народной милиции ЛНР. По указаниям командующего ООС Наева в другие соединения и воинские части ОТГ «Север» отправлены комиссии по контролю за личным составом.