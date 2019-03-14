Донецкий кузнец Виктор Михалев подарил «Комсомолке» пять работ из осколков

Донецкий кузнец Виктор Михалев не прекращает изготавливать металлические композиции из осколков от снарядов и мин. Практически каждый день мастер трудится над своими произведениями. Что-то изготавливает на заказ, но в основном все усилия уходят на создание подарков, которые кузнец от имени всей Республики отсылает в разные точки мира.

Каждая работа что-то символизирует

Основная часть работ Михалева находится в России. Только с «Комсомолкой» мастер подарил больше десятка своих произведений звездам российской эстрады и общественным деятелям. Металлическую корзину с розами – символом Донецка - мы вручили Иосифу Кобзону во время его визита на Родину. Олегу Газманову - композицию из искорёженного автомата и шахтерской каски. Марьяне Наумовой – обвитую розами гильзу.

Олегу Газманову подарили композицию из искорёженного автомата и шахтерской каскиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Хочу передать и вам несколько своих работ, - восторженно говорит Виктор Петрович, рассматривая полки нашего музея. – Приезжай через недельку – все будет готово.

Как и договорились, я прибыл в мастерскую Михалеву ровно через семь дней.

- Как раз вовремя, мне осталось довести последние штрихи, - говорит мастер, встряхивая баллончик с краской. – Каждая из этих работ что-то символизирует. Вот эта – журналистский труд во время войны – на осколке снаряда стоит газета и перо, а чернильница выполнена из части гранаты.

Изготовит «Медаль Иуды» для Порошенко

Вторая работа символизирует стремление нашего народа к миру – поэтому роза чуть ли не вырывается из покорёженной гильзы. Ещё одна напоминает нам о невинных жертвах – на смертоносном металле расположился подсвечник под церковную свечу.

Пять работ Михалева займут место в нашем музееФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- А вот эти две работы – роза на подставке, которая растет ровно вверх и такой же цветок, который пытается вытянуться к солнцу, несмотря на то, что гильзы притягивают его вниз – как символ того, что если бы не было войны, мы бы ещё больше могли расправить свои крылья.

Приглашаю Виктора Петровича еще раз посетить наш мини-музей, в котором теперь будет отведено определенное место донецкому мастеру.

Эта работа символизирует журналистский труд во время войныФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Недавно Михалеву предложили создать «Медаль Иуды» для украинского президента Петра Порошенко. «Комсомолка» уже писала, что её планируют изготовить из осколков снарядов, выпущенных украинским силовиками по населенным пунктам Республики. Руководитель Центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов заявил, что с такой инициативой выступили жители прифронтовых районов.

- Звонили люди, которые собирают осколки для Порошенко и предложили, чтобы я сделал эту медаль. Скоро мы будем встречаться с организаторами, обсуждать детали проекта, - говорит кузнец.

Установят памятник погибшим детям

Также Виктор Петрович планирует установку венка в память о погибших во время пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове.

- Когда я узнал об этой трагедии, я просто был в шоке. Долгое время у меня не выходило это из головы. Тогда я предложил моему другу Игорю Пупенко – мастеру по камню – вместе сделать памятник, - говорит Михалев. - Сейчас ведутся переговоры. Уже в скором времени поедем в Кемерово на установку памятника.

Практически каждый день мастер трудится над своими произведениямиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Сама работа полностью завершена. В её основе полутораметровый венок из роз, обвитый лентой. Внутри - земной шар, который символизирует, что трагедия не оставила равнодушными людей со всего мира. Также на композиции заняли свое место голуби - они как разбросанные детские души. Все это стоит на вишневом мраморе высотой 30 сантиметров.