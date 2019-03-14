«Пушкин и музыка»: Артисты донецкой филармонии дадут бесплатные концерты по всей ДНР

12 марта концертном зале донецкой филармонии стартовала трехмесячная культурно-просветительская акция «Пушкин и музыка». Она будет длиться три месяца, а концерты пройдут в 43 населенных пунктах Республики. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве культуры ДНР.

- Акция «Пушкин и музыка» проводится для популяризации русского слова, музыкального и литературного наследия нашего народа, - сказали в ведомстве.

Для самых юных зрителей подготовлена увлекательная музыкально-литературная программа «Сказки Пушкина».

- Более взрослой аудитории будут предложены программы лирической поэзии, русского романса, музыкальных иллюстраций к произведениям Александра Сергеевича Пушкина и многие другие, - анонсировали в министерстве.

Генеральный директор донецкой филармонии Александр Парецкий рассказал, что артистов радуют переполненные залы и интерес аудитории.

- Артисты филармонии уже посетили Ясиноватую, Пантелеймоновку и Тельмановский район: Коньково и Свободное, – поделился Александр Александрович. – Завтра концерты пройдут в Амвросиевке и Новоамвросиевском.

Турне музыкантов продолжится после выходных дней. 19 марта пройдут два выступления в Горловке.