2019-03-14T21:02:48+03:00
Звезды

«Пушкин и музыка»: Артисты донецкой филармонии дадут бесплатные концерты по всей ДНР

Первые концерты уже прошли в Ясиноватой, Пантелеймоновке и Тельманово
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: донецкая филармонияФото: донецкая филармония
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12 марта концертном зале донецкой филармонии стартовала трехмесячная культурно-просветительская акция «Пушкин и музыка». Она будет длиться три месяца, а концерты пройдут в 43 населенных пунктах Республики. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве культуры ДНР.

- Акция «Пушкин и музыка» проводится для популяризации русского слова, музыкального и литературного наследия нашего народа, - сказали в ведомстве.

Для самых юных зрителей подготовлена увлекательная музыкально-литературная программа «Сказки Пушкина».

- Более взрослой аудитории будут предложены программы лирической поэзии, русского романса, музыкальных иллюстраций к произведениям Александра Сергеевича Пушкина и многие другие, - анонсировали в министерстве.

Генеральный директор донецкой филармонии Александр Парецкий рассказал, что артистов радуют переполненные залы и интерес аудитории.

- Артисты филармонии уже посетили Ясиноватую, Пантелеймоновку и Тельмановский район: Коньково и Свободное, – поделился Александр Александрович. – Завтра концерты пройдут в Амвросиевке и Новоамвросиевском.

Турне музыкантов продолжится после выходных дней. 19 марта пройдут два выступления в Горловке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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