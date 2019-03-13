«Громкий провал на сцене в Донецке»: Бразильского ди-джея выдали за Газманова

13 марта украинский интернет вдруг «порвало». Появился ролик на телеканале «1+1» о том, что в Донецке на концерте Олег Газманов провалился под сцену. По сообщениям журналистов незалежной народный артист выступал на празднике, посвященному 8 марта.

Ролик тут же подхватили украинские СМИ, и он с быстротой молнии разошелся по сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="228" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/696913" frameborder="0"></iframe> Фейк украинских СМИ - "Олег Газманов провалился под сцену в Донецке".

В это время дончане недоумевали. Как они такой «провал под сцену» могли пропустить? На концерты Газманова приходят десятки тысяч горожан, приезжают люди и из соседних городов. Артист традиционно выступает в Донецке бесплатно.

Олега здесь не просто уважают за гражданское мужество приезжать в непризнанные республики. Его искренне любят, а его песни – это дух нашей современной эпохи.

Так неужели тысячи зрителей ничего не заметили? Или их зазомбировали так, что они уже ничего не видят и не слышат?

Ответ прост: это очередная и крайне недалекая выдумка пиарщиков незалежной.

Во-первых, с Международным женским днем в этом году Газманов на самом деле поздравлял дончан. Правда, в Республику приехал не Олег, а его сын - Родион. Его выступление проходило в концертном зале центра славянской культуры.

- Он поздравил всех женщин ДНР с 8 Марта, выступление прошло отлично, публику Родион «зажег» мастерски, - сказал «Комсомолке» министр культуры ДНР Михаил Желтяков. - К нам приезжает много звезд, к счастью, никаких казусов не происходит, и под сцену никто не проваливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/696914" frameborder="0"></iframe> Реальное видео: под сцену провалился бразильский DJ Kevin.

Во-вторых, Олег Газманов был последний раз в столице ДНР на праздновании Дня Республики 11 мая прошлого года. Тогда артист выступал на переполненном стадионе «Олимпийский». Он вышел к зрителям вместе с группой «Эскадрон». Народный артист исполнил около двадцати песен. После концерта он направился в гримерку. И никаких прецедентов не было. Все прошло на высшем уровне.

- В Донецке у меня всегда хорошие впечатления. Несмотря на то, что я понимаю какая здесь обстановка. Это, конечно, дополнительная ответственность. Хочется петь больше лирики, но знаешь, что здесь петь нужно такие песни, которые бы стимулировали народ, чтобы он был как монолит, - сказал тогда «КП-Донбасс» Олег Михайлович.

В-третьих, Газманов и раньше был в ДНР. В августе 2017 года он выступал в парке Щербакова. Но и там такого происшествия не было. Мало того, сцена сделана из резинового покрытия, поэтому провалиться артист там никак не мог.

А в-четвертых, внимательно просматривая ролик, можно обратить внимание на артиста, который и в самом деле провалился под сцену. Начать можно с волос – они удлиненные и черные, в то время, когда у Олега Газманова – светлые и очень коротко подстриженные. Далее – народный артист России чуточку меньшего роста, нежели певец на видео, плюс к этому – сценический образ – не тот.

И самое главное – Олег Газманов никогда не поет под фонограмму. В распространяемом видеоролике – наложена песня российского исполнителя. При съемке концерта было бы слышно эхо и шум публики. Здесь же этого – нет.

На самом деле под сцену провалился бразильский DJ. Фото: youtube.com/Аfranio Soares

На самом же деле – артист, который запечатлен на видео – бразильский DJ Kevin. Инцидент с падением под сцену, который приписывают Олегу Газманову в Донецке, произошел в городе Кажуру штата Сан-Паулу в Бразилии в июле прошлого года.