Коммунальщики Республики: Нам хочется работать так, чтобы люди были благодарны

В этом году День работника жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики выпал на 17 марта – он отмечается в третье воскресенье марта. Традиционно накануне пройдет возложение цветов к Памятной доске работникам отрасли, погибшим от обстрелов во время исполнения своих профессиональных обязанностей. На ней увековечены имена и фамилии двенадцати человек. Все они погибли на работе во время боевых действий.

В преддверии профессионального праздника министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец заявил, что несмотря на недостаток финансирования и высокую степень изношенности инфраструктуры, которая лишь увеличивается в результате войны, труженики жилищно-коммунальной отрасли продолжают стабильно работать и зачастую делают невозможное.

- Уже пятый год подряд в условиях боевых действий и экономической блокады со стороны Украины, наши коммунальные работники обеспечивают жителей Республики всеми коммунальными благами, поддерживая жилой фонд в надлежащем состоянии и наводя порядок на улицах, - сказал глава ведомства.

На мемориале увековечены имена и фамилии двенадцати человек, которые погибли на работе во время боевых действий

Министр отметил, что на протяжении военных лет в Республике качественно проходит отопительный сезон. Благодаря проводимым мероприятиям по улучшению водоснабжения в подавляющем большинстве осуществляется бесперебойное водоснабжение, проводится работа по капитальному ремонту и восстановлению лифтового хозяйства.

- Несмотря на имевшие место в январе из-за непогоды локальные проблемы с вывозом мусора, все приезжие отмечают чистоту и порядок в населенных пунктах Республики. Также отмечается высокий уровень качества предоставляемых коммунальных услуг, - добавил Сергей Сергеевич.

На мемориале увековечены имена и фамилии двенадцати человек, которые погибли на работе во время боевых действий

Сами коммунальщики говорят, что будут стараться ещё лучше справляться со своими обязанностями.

- Нам самим хочется работать так, чтобы люди были благодарны, - говорит работник отрасли Сергей Федорович. – Знаете, как приятно, когда прохожие останавливаются и говорят теплые слова? Мы не всесильны, но сделать можем многое.

А мы с вами можем помочь сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства, уважая чужой труд и не мусоря на своей же земле.