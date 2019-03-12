Тренер по фигурному катанию: «Наши дети делают сложные элементы наравне с Евгенией Медведевой и Сашей Трусовой, но перспективы у них пока нет»

Летом 2014 года, когда город опустел, проходила мимо катка «Алмаз», на входной двери которого красовалось объявление «Лед слит. Каток закрыт». Таких объявлений по городу была масса. Осталась фотография закрытой секции настольного тенниса. И все это вселяло какую-то безысходность. Зона отчуждения. Людей нет. Все закрыто. Что будет дальше? Понятно что – в скором времени все придет в негодность, краска облущится, слой пыли на всем, хлопающие на ветру окна. В то, что тот же каток откроется и заработает на полную уже через год с небольшим, тогда в четырнадцатом не верилось от слова – «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Тем не менее, каток не только открылся, но на его базе успешно работают спортивные секции хоккея и фигурного катания. И за это время дети набрали такие обороты, что, например, с соревнований по фигурному катанию без медалей не возвращаются. Стабильно берут призовые места. Во многом это стало возможно благодаря старшему тренеру по фигурному катанию, Меняйло Татьяне Анатольевне.

Старший тренер по фигурному катанию города Донецка, тренер высшей категории, Меняйло Татьяна Анатольевна приехала в Донецк из Санк-Петербурга, где окончила Ленинградский институт физкультуры, имеет два образования, одно спортивное – тренер по фигурному катанию, второе с медицинским уклоном - массажист и тренер по лечебной физкультуре. В Питере тренировалась в подгруппе Алексея Мишина, известного, заслуженного тренера.

Мы разговариваем на катке «Алмаз» во время тренировки фигуристок. На льду худенькие девчонки отрабатывают элементы под зорким оком тренера. Обычно Татьяна Анатольевна во время тренировки находится на льду, с воспитанницами. Но сегодня наблюдает за детьми с тренерского помоста.

- Татьяна Анатольевна, как вы стали тренером? Если спросить ребенка - кем хочешь ты хочешь стать, когда вырастешь, то наверняка услышишь - фигуристом, хоккеистом, футболистом. Профессия "тренер" в детских мечтах не встречается. Вы мечтали стать тренером?

- Я попала в тренеры из фигурного катания, сама занималась. Чтобы тренером быть одного мастерства - недостаточно. Должно быть призвание. Взять Ирину Роднину, которая была великой фигуристкой, но в тренерской работе у нее не получилось. Мне очень нравится тренерская работа. Тут приходится много качеств в себе сочетать - и строгость, и любовь к детям. Работать с детьми вообще не просто, плюс фигурное катание - это сложный вид спорта. Это и работа с родителями - каждый родитель видит в своем ребенке олимпийского чемпиона, а из ста набранных детей всего 10 станут классными спортсменами. Все не станут великими фигуристами, но учим всех, прививаем любовь к спорту, фигурному катанию. Выезжаем на соревнования, со всех соревнований привозим призовые места.

- Прямо со всех?

- Со всех. Нас уже хорошо знают в России. Те, кто еще не в курсе, что такое донецкая команда, узнают.

Воспитанница Татьяны Анатольевны Маркова Каролина на соревнованиях. Фото: личный архив семьи Марковых

- Это и до войны так было?

- Нет, до войны мы только на Украине соревновались. В Харькове, в Киеве были международные соревнования, куда приезжали Россия, Белоруссия. В Тирасполь ездили. С началом войны Украина прекратила допускать нас на соревнования. Мы звонили, хотели заявиться, но нам сказали "Нет, Донецк мы не принимаем, кого вы будете представлять? ДНР нам не надо". Мы не очень настаивали, хотя странно - в то время они очень активно рассказывали, что Донецк - это Украина. Мы начали ездить в Россию, выходить на российский уровень. Вернулись в форму, перестроились на российские стандарты и сейчас без медалей не возвращаемся.

- Может, это они из жалости? Донецк - у них там война, дадим им призовое место?

- Точно нет. Впервые поехали в 2015 году. Да, нас часто спрашивают - как там у вас, переживают. Но чтобы давать нам поблажки на соревнованиях - нет. Как дети катаются, так и ставят. Мне российское судейство нравится больше, чем украинское. Они более объективные. Если ребенок катается хорошо, его не завалят. На Украине, если четно, в судействе творился беспредел. Хотя когда мы в апреле 2014 там выступали на финале кубка Украины, одна из наших девочек стала чемпионкой Украины в своем возрасте. Откатала чисто, придраться было вообще не к чему.

- Осенью 2014 проходила мимо катка. Увидели объявление "Лед слит. Каток закрыт". Кто-то дописал "Навсегда". Но тогда оно и было так, обреченно и безнадежно все. А когда каток заработал?

- Мы выехали в Россию в начале войны. А в ноябре 2015 года позвонили, сказали - возвращайтесь, каток заработал и мы вернулись. Когда вернулись, кто остался в Донецке – тренеры, спортсмены, родители встретились, обнимались как родные. И в этом же году поехали на первые соревнования.

- Донецк, я смотрю, вообще быстро форму набирает. У нас же одно время вообще ни одного катка не было?

- Был один каток во дворце спорта "Дружба". Но в 1995 году его закрыли, фреон был дорогой и достать его было невозможно. И два вида спорта - хоккей и фигурное катание, которые на тот момент были хорошо развиты, пропали на 15 лет. В 2008 году построили каток на Текстильщике и в 2012 "Алмаз" на Щетинина.

- Когда приводят ребенка - вы сразу видите - вот из этого можно растить чемпиона?

- Иногда сразу видно. Приводят таких деток с умными глазами, смотришь на них - сразу видно из этого ребенка будет толк. Фигурное катание - сложный вид спорта. Бывает так, что на этапе начальной подготовки все прекрасно - вращения самые простые, прыжки в один оборот. А потом идет переломный момент, когда надо прыгать два оборота - некоторые боятся прыгать. Те, кто прыгнул, поборол себя - будут кататься. Переходный возраст очень важен. Если к 13 годам чего-то добилась, то и дальше пойдет. Многие в этом возрасте становятся ленивыми, их надо заставлять. Или наберут лишний вес. Сбрасывать - себя жалеем, а тут прыгать надо, техника прыжка теряется. Мы их с каникул забираем - долго в чувство приводим. Если сравнивать с тем временем, когда я тренировалась, у нас была очень жесткая диета. Полностью согласна, что успех - это 10% таланта и 90% - труда.

Награждение - Каролина заняла второе место. Фото: личный архив семьи Марковых

- И все-таки, есть какие-то приемы, которые позволяют воспитать чемпиона?

- Да нет, каких-то особых приемов нет. Как рассказывала Саша Трусова и другие спортсмены, которых тренирует Этери Тутберидзе, она не заставляет своих спортсменов тренироваться. Если кто-то не работает, она его выгоняет, да и все. То есть, ребенок должен осознать, что это ему в первую очередь нужно. Чтобы добиться результата тренер не должен заставлять, и родители не должны заставлять.

Кто очень хочет, тот вкалывает несмотря ни на что. В группе Татьяны Анатольевны есть спортсменка, которую почему-то считают, что у нее есть лишние килограммы. Я бы так не сказала. Но при всем при этом, девочка в спортивной группе:

- Вот любит она покушать. Но трудится очень активно. Вот ее со льда не выгонишь, она бы тут сутками каталась.

- Есть какой-то ваш подопечный, который вам особенно запомнился?

- Мы с нашим хореографом уже 10 лет работаем, как "Лидер" открылся. До войны мы тренировали около 50 учеников. С войной около тридцати человек разъехались. Вот эта девочка, которая выиграла чемпионат Украины, сейчас тренируется в Нижнем Новгороде. В 2014 набрали учеников, считай, с нуля. Кто из старых остался, много хороших детей уехали. И много хороших детей пришло. Воспитываем новых.

- Это уже новые дети привозят медали?

- Да. Первые, вторые, третьи места. Мы во многих категориях выступаем - начиная от "юного фигуриста". Перед новым годом были во Владикавказе, в шести номинациях участвовали и шесть медалей привезли.

- И это при том, что один из катков, "Лидер", находится в постоянно обстреливаемом районе?

- Да, он даже обстрелян с одной стороны. Привыкли, ездим. Мы три раза в неделю тренируемся на "Алмазе" и три раза в неделю на "Лидере". Нехватка льда. Хоккеистов много, нас фигуристов девять групп. Дети из этого района ездят на тренировку на Текстильщик, а с Текстильщика приезжают на Щетинина. Кто хочет чего-то добиться, тот ездит. Есть родители специально нанимают автобус и едут, кто машинами, кто на общественном, но все дети приезжают на тренировку.

- Когда лучше отдавать ребенка в фигурное катание?

- Лет с трех, с четырех. Саша Трусова (российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019. Двукратная чемпионка мира среди юниоров 2018, 2019, - ред.) Где-то с этого возраста и занимается. Они переехали в Москву из Рязани. Но видно, что очень талантливая девочка, очень трудолюбивая. И видно, что таким трудом добьется успеха. В три-четыре – они не так боятся льда, быстрей начинают ходить на коньках, не боятся падать. В первую очередь учим правильно падать. Это ранний вид спорта. Напишите, что у нас есть хорошая школа фигурного катания, мы приглашаем всех, приходите. Это интересный вид спорта.

Одна из девяти спортивных групп с тренером Татьяной Анатольевной и хореографом Аллой АнатольевнойФото: Ольга ЖУКОВА

- Есть надежда, что мы тоже будем в чемпионатах мира и в олимпиадах участвовать?

- Не знаю, будем стараться. Сейчас все только начинает налаживаться. Нам очень помогает министерство спорта ДНР, федерация фигурного катания, хоккея.

- А в Чемпионате России?

- В Чемпионате России можно участвовать только с российской пропиской. Надеюсь, что нам будут делать какие-то исключения в нашем виде спорта. Сейчас наши министерства налаживают контакты, ведут работу в этом направлении. Поэтому, будем считать, что и наши фигуристы попадут на какие-то серьезные старты.

В это время девчонки, тренировавшиеся на льду, начали подъезжать к бортикам. Я думала, что тренировка закончилась, но нет. Они просто подъехали снять грузы и дальше пошли готовиться к своим индивидуальным программам. Я их пожалела. Они все такие маленькие и тоненькие, а на льду выделывали мама не горюй и ни разу не передохнули. Татьяна Анатольевна подозвала одну из девчонок, чтоб та сама рассказала, как ей.

- Даша Кулешова, подойди сюда!

К нам подъехала маленькая девочка.

- Трудно кататься?

молча мотает головой

- Тебе нравится, что вас с грузиками заставляют ездить, да еще иногда ругают?

кивает

- Что же тебе нравится?

- (тихим стесняющимся голосочком) Программу свою готовить нравится, под музыку кататься нравится, просто тренироваться нравится.

- Эта девочка у нас не филонит. Очень трудолюбивая, с первых стартов в этом году выполнила второй спортивный разряд, - хвалит воспитанницу Татьяна Анатольевна.

- Сколько ты уже тренируешься?

- (тот же голосок) шесть с половиной лет

- А тебе сколько?

- Десять

- Татьяна Анатольевна, как к вам попасть? Это надо какой-то отбор?

- У нас есть абонементские группы, куда мы берем всех, обучаем азам, а потом уже отбираем себе в спортивную школу. Очень многие о том, что в Донецке есть школа фигурного катания вообще не знают. Вот сегодня даже подходила женщина, спрашивала можно ли отдать семилетнего ребенка? Можно конечно, но это поздновато, лучше в три-четыре.

Тренировка новичков

В это время юные фигуристки закончили разминку и начали отрабатывать программу. У каждой программа своя.

- На соревнованиях им дается 6 минут, чтобы прогнать свою программу, размяться и все. Далее в соответствии со стартовым номером, кто какой вытянул, выступают.

- Если наших детей куда-то пригласят, выступать за другую команду - отпустите?

- Если в хорошие руки с хорошей перспективой - конечно надо отпускать таких детей и пусть тренируются, растут.

А еще у нас совершенно замечательный хореограф Степанова Алла Анатольевна, которого, так же как и Татьяну Анатольевну, не раз пытались сманить. Последний раз в Ейске предлагали остаться. Во всех городах, где соревновалась команда из ДНР, отмечали, что у дончанок оригинальные и красивые танцевальные постановки. Алла Анатольевна пришла в фигурное катание в 2008. До этого никак не была связана с этим видом спорта, очень переживала, что не получится. Но лиха беда начало - сейчас Алла Анатольевна ставит красивые программы на льду и ей самой это очень нравится. Более того, то, что она делает, нравится и всем судьям на соревнованиях, которые особенно выделяют программы донецких детей.

- Я танцевала в профессиональном хореографическом коллективе "Визави". Потом работала со своим детским танцевальным коллективом. Когда возле моего дома открылся каток "Лидер" решила прийти попробовать. И оказалось, что танцы на полу и танцы на льду - это совершенно разные вещи. Специфика другая, все другое. Страшно, тяжело и не один раз хотела все бросить и уйти. Перестроится с пола на лед - очень тяжело. Надо было досконально разобраться и вникнуть во все.

- К вам ребенок попадает, когда уже что-то умеет на льду?

- Да, есть определенные требования к программам соответственно разряду, по которому ребенок выступает - там и вращаться нужно, и скользить, и прыгать. Когда ребенок это умеет, его отдают мне на постановку.

- Как вы подбираете музыку для танца?

- Процесс подбора музыки - это самое сложное. Тут должно сойтись очень много факторов - она должна нравиться ребенку, она должна подходить ему возрасту, по темпераменту. Он должен ее чувствовать и понимать. Все дети разные и надо раскрыть их с наиболее выгодной стороны, и чтоб музыка в этом помогла. Иногда надо подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки и это тоже можно сделать при помощи музыки. Ну и, в конце концов, она должна понравится мне, ребенку, судьям, зрителям. Если есть какая-то музыка, которая безумно нравится мне, но она же совсем не нравится ребенку, мы ее не берем. Музыку надо чувствовать. Если ребенок ее не чувствует, толку не будет. Программа будет проигрышно смотреться и музыка ему никак не поможет.

- Вы уже по ребенку видите кому вальс, кому кадриль?

- Мы включаем разную музыку и смотрим, как дети реагируют. Наблюдаем. И уже понимаем, что можно дать послушать еще тому или иному ребенку. Но обязательное условие - музыка должна зацепить.

- Вы отличает спортивных детей от не спортивных?

- Конечно. Спортивные дети - это дети с характером. Они знают, что такое дисциплина. Они все успевают - и учиться хорошо, и много тренироваться, и выступать. Не спортивные, как правило, при массе свободного времени, ничего не успевают. Спортивные очень саморганизованные, целеустремленные. Ставить себе цель и достигать ее, понять, что ты можешь это, ты сам это сделал - это очень полезный навык, который пригодится не только в спорте, но и в жизни. У нас замечательные дети, все хорошо учатся. Более того это их мотивирует - будешь плохо учиться - не пойдешь на тренировку.

Про то, что дети не мечтают быть тренером, я была не права. Мечтают. В группе, которая сегодня тренируется есть девочка Алина. Видно, что она старше всех. Тренер рассказала, что она тут со своей младшей сестричкой и что хочет быть тренером.

- Да, мне нравится помогать малышам из младших групп. Возможно, что-то поправлять, что-то советовать, исходя из своего опыта. Мне нравится находить с ними контакт, подход к ним. У меня здесь сестричка, это благодаря ей. Сначала помогала сестренке, а потом и другим. А сейчас мне этот процесс очень нравится.

Пока мы разговариваем, дети тренируют свои программы. Выглядит это так: тренер по очереди включает музыку. Та девочка, чья музыка начинает звучать, начинает откатывать свою программу под бдительным оком тренера. Остальные так же продолжают оттачивать свои программы.

Даша Кулешова, которой всего 10 и которой все нравится, показала вращения, которые делает Евгения Медведева. Потом расплакалась. Ей самой не понравилось, как она сделала. Тренеру понравилось, а ей нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/696709" frameborder="0"></iframe> Вращения как у Медведевой исполняет Даша Кулешова.Ольга Гордо

Если вы захотите отдать своего ребенка в секцию фигурного катания, приходите на один из катков Донецка «Лидер» (улица Пинтера, 50) или «Алмаз» (улица Щетинина, 5Б). Стоимость абонемента на месяц 2 занятия в неделю 300 рублей (около 60 рублей за одно занятие).

Видео: Одна из воспитанниц откатывает свою программу