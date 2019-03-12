В Донецке чаепитие закончилось взрывом газа в девятиэтажке

Утром 8 марта на Текстильщике, что в Кировском районе Донецка, прогремел взрыв в жилой девятиэтажке. Как сообщили в МЧС ДНР, на втором этаже дома на улице Петровского взорвался бытовой газ.

- Я проснулся в шесть часов утра и решил заварить чая, - вспоминает 44-летний Игорь Иванников в реанимации ожогового центра Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака. – В кухне зажег спичку и, услышав громкий хлопок, оказался на полу - меня обожгло пламенем.

Из окна вылетели стекла, дверь слетела с петель, повреждены потолок и мебель. Проснувшаяся мать Игоря – Валентина потушила загоревшиеся полотенца и вызвала Скорую помощь.

Игоря сразу же госпитализировали в ожоговый центр.

- У мужчины 20 процентов ожогов поверхности тела первой и второй степени. Обгорели лицо, шея, руки, в меньшей степени - туловище и правая нога, - сообщила «КП» врач-реаниматолог блока интенсивной терапии Лариса Иванова.

Сейчас Игорь Иванников поправляется, пересадок кожи ему не требуется. Мужчину проведывает мама и сестра. Он говорит, что, по-видимому, плохо закрыл газ с вечера. К счастью, взрыв не задел другие квартиры.

На месте ЧП работали одиннадцать спасателей. Тушить возможное возгорание многоэтажки выезжали три пожарных машины.