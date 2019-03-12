Дрессировщица львов Надежда Сквирская в Донецке: Во всех конфликтах человека с животным виноват только человек

В столичном цирке «Космос» стартовала новая программа «Империя львов». На первое представление прихожу заранее. За несколько минут до начала за кулисами вместо ожидаемой суеты - спокойствие и слаженность. Клоуны наносят последние штрихи грима, гимнасты проверяют оборудование, жонглеры – разминаются перед выходом.

Занимаю место в зрительном зале. На время представления все без исключения переносятся на 200 лет назад. Артисты показывают зрителю, каким тогда был цирк во Франции. Здесь и костюмы, и речь, и манеры – всё соответствует тому времени. А требовательный «директор» месье Полем добавляет происходящему еще больше колорита и правдоподобия.

Все ждут главный номер представления – аттракцион со львами под руководством заслуженной артистки России Надежды Сквирской, дочери руководителя уникального аттракциона «Ампир» - знаменитого дрессировщика, народного артиста России Николая Сквирского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/696671" frameborder="0"></iframe> «Империя львов» - новая программа в цирке «Космос».

Для дончан артисты, которые сегодня выступают на арене, настоящие герои – те самые, которые в 2015 году первыми приехали в цирк военного Донецка. И львы с тех пор остались те же.

Даже трюки они выполняют с грациейФото: Никита МАКАРЕНКОВ

«Такого приема публики в жизни не видела»

После представления снова тороплюсь за кулисы в гримерку к Сквирской. Артисты поздравляют друг друга с «началом». Такова традиция – это как поздравление с успешной премьерой. Убедившись, что со львами все в порядке, дрессировщица соглашается уделить «Комсомолке» немного времени.

- Тяжело было подготовиться к выступлению в Донецке?

- Очень. Несмотря на то что мы вас очень любим, мы едем сюда из другого государства, а значит, нужно оформлять дополнительные документы. Из-за этого не смогли привезти к вам номер с пони – были определенные ветеринарные проблемы. Но мы с большим удовольствием к вам приехали.

- Почувствовали разницу между тем, как зрители встречали вас четыре года назад и сейчас?

- Тогда вместе с нами приезжал и мой папа, но с номером работала уже я, он тогда только собирался на пенсию. Здесь всюду громыхало, было страшно, чувствовалось, что идет настоящая война. Сейчас более спокойно. Но зритель тот же – искренний, добрый и благодарный.

- Долго решались тогда на поездку в Донецк?

- Мы были первыми из артистов цирка, приехавшими к вам во время войны. Решились не сразу, волновались, сначала всё обдумали, но все же приехали. Многие из нашей программы отказались из-за страха перед военными действиями, но никто их за это не осуждал. Зато такого приема публики я никогда в своей жизни не видела. Ради этого стоило приехать.

Цезарь хочет быть лицом к зрителюФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Белым львам в природе выживать сложнее

- Я заметил, что на манеже ваши львы ведут себя немного дерзко, но, как только вы подходите к ним, они понимают, кто здесь главный. Тяжело было поставить себя таким образом?

- Когда мы набирали группу белых львов, думали, что они такие же милаши, как и белые тигры. Белые тигры – это хищники, а совсем не домашние кошечки, но они искусственно выведены человеком, поэтому у них характер более покладистый. Белые львы – это природное явление, а не селекция. Это нехватка одного коричневого гена, из-за этого получается такой светлый окрас. Сами понимаете, когда все вокруг желтые, а ты один белый – выживать сложнее. Поэтому в природе им приходится быть более внимательными, осторожными. Для дрессуры они тоже животные не из легких. Но ничего, мы справились, сдружились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/696672" frameborder="0"></iframe> Трюк из программы «Империя львов» в Донецке.

- Бывают моменты, когда они проявляют свой «царский» характер?

- Они каждый день его проявляют, на каждом выступлении и на всех репетициях. За много лет работы со львами я уже научилась их опережать и мыслить немного быстрее. Я понимаю, что иногда лучше успокоить животное и не доводить до конфликта, потому что во всех конфликтах человека с животным виноват только человек.

- И все-таки бывают ситуации, когда вы ощущаете страх?

- Все что угодно: волнение, чувство опасности, напряжение, но только не страх. Если дрессировщик хищных животных испытает страх, нужно сразу же заканчивать с этим. Ты уже никогда не избавишься от этого чувства, не будешь спать ночами. Значит, это не твое. Никто от этого не застрахован, ситуации бывают разные, ведь эти животные – машины для убийства, они для этого рождены. Надеюсь, что никогда не испытаю это ужасное чувство.

- Это уже взрослые львы? Сколько каждому из них лет?

- Их привезли нам из Южной Африки. Там есть специальная ферма, которая разводит львов для того, чтобы они в будущем становились артистами цирка. Джей, Эда, Лаба, Каба, Маня, Яра, Виконт и Цезарь – мы взяли их еще малышами, а сейчас им всем по восемь лет.

Львенок ждет своего звездного часаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Растят из львенка будущего артиста

- Кто из них самый строптивый? Цезарь? Он все хотел повернуться мордой к зрителю, а когда вы ему не позволяли – очень нервничал.

- Он просто всегда хочет показать себя людям, поэтому поворачивается ко мне спиной. Поворачивайся себе на здоровье, но он же не просто поворачивается, а когтем цепляется за трос. А львы, если зацепились за что-то когтем, не могут додуматься, чтобы расслабиться и отцепить его. В таких случаях коготь становится похож на рыболовный крючок, который очень сложно вытащить обратно. Лев начинает нервничать, дергать лапой и может вырвать себе коготь. Поэтому мы не разрешаем ему поворачиваться к зрителю, а он из-за этого злится.

- Во время антракта зрители могли пройти за кулисы, чтобы посмотреть на маленького львенка. Он родился у вас в цирке?

- Львы живут в прайде, поэтому все девочки у нас стерилизованные. В противном случае во время весенних брачных игр они бы камня на камне не оставили. Львенка мы купили в ростовском зоопарке. Надеемся, что он сможет стать артистом. Не все животные обладают такой способностью. Мы можем дрессировать их круглые сутки, но если у животного нет врожденного таланта, он не будет выполнять команды. Тогда нам приходится отдавать их в зоопарки. Главный вопрос – как его примет взрослая команда?

- Как сейчас ведет себя малыш?

- Пока что он находится отдельно от взрослых львов. Играет с мячиками. Мы принесли ему покрышку - в его возрасте львы любят играть с ними, - но он ее испугался. Возится с привычными для него игрушками. Большим львам мы его пока не показываем. Это всегда волнительный момент.

В клетку с хищником выстраивались очереди

Когда-то фишкой дрессировщиков Сквирских было то, что любой зритель за определенную оплату мог войти в клетку со львом. Человек оставался один на один с «африканцем» – хищником Портосом. Многие утверждали, что добрее льва трудно было отыскать, но ощущения после такой встречи у зрителей были непередаваемыми.

- Портос умер в 20-летнем возрасте. До последнего мы возили его с собой и никому не отдавали. Он умер окруженный любовью. Знаете, у каждого дрессировщика раз в жизни бывает такое животное, подобного которому не будет больше никогда. Большую часть творческой жизни с Портосом работал отец, так что это не «мой» лев, но в моей творческой жизни я больше не встречала такого льва, которому могла бы полностью доверять. Учитывая, что я отработала уже больше, чем мне осталось, скорее всего, такой встрече состояться не суждено…

Программа будет идти по выходным дням и продлится до 14 апреля. Цены на билеты стартуют от 200 рублей. Самые дорогие места обойдутся в 700 рублей. Кстати, билеты можно купить не только в кассах цирка, но и в почтовых отделениях «Почта Донбасса».