Над Донецком после ливня зажглась двойная радуга, которая якобы не существует
Природное явление длилось несколько минут [видео]
Радуга в небе над ДонецкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:
После проливного дождя в небе над Донецком появилась двойная радуга. Многие горожане принялись снимать ее на телефоны: кто-то это пытался запечатлеть природное явление из окна, кто-то из общественного транспорта, а кому-то повезло застать ее, просто прогуливаясь по улице.
Двойная радуга в Донецке.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
ИСТОЧНИК KP.RU