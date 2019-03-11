2019-03-11T18:19:12+03:00
Политика

Над Донецком после ливня зажглась двойная радуга, которая якобы не существует

Природное явление длилось несколько минут [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Радуга в небе над ДонецкомРадуга в небе над ДонецкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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После проливного дождя в небе над Донецком появилась двойная радуга. Многие горожане принялись снимать ее на телефоны: кто-то это пытался запечатлеть природное явление из окна, кто-то из общественного транспорта, а кому-то повезло застать ее, просто прогуливаясь по улице.

Двойная радуга в Донецке.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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