«Весеннему перемирию» в Донбассе не быть?

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, несмотря на то, что международные организации и ОБСЕ оказывают давление на украинское военное руководство, Вооруженные формирования незалежной продолжают нарушать режим прекращения огня.

Для создания очередной провокации на линии соприкосновения в Донбассе с целью дискредитировать бойцов ДНР прибыли 12 журналистов различных украинских информационных агентств.

- По имеющейся у нас информации, в зону ООС прибыли представители 12 украинских информационных агентств с целью освещения обстановки и подготовки репортажей об активизации ведения боевых действий со стороны Народных республик в преддверии президентских выборов, - рассказали в УНМ ДНР.

Ожидается, что во время нахождения репортеров – ситуацию на линии соприкосновения будет напряженной.

- В этой связи не исключаем усиление напряженности вдоль линии соприкосновения сторон путем увеличения провокационных обстрелов со стороны ВСУ, особенно накануне и во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/696484" frameborder="0"></iframe> В Народной милиции ДНР сообщили о готовящихся провокациях со стороны Украины.

Подобная ситуацию наблюдается и в Луганской Народной Республике. К линии соприкосновения в районе Золотого, по сообщению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, прибыла группа украинских СМИ.

- Украинское командование продолжает активно привлекать в зону военной операции подконтрольные средства массовой информации для подготовки материалов, оправдывающих преступления украинских карателей против мирного населения Донбасса, и формирования у гражданского населения Украины ложного представления о Народной милиции и руководстве ЛНР в целом, - сказал он.

На линии соприкосновения будут работать радикально настроенные средства массовой информации.

- В зону ответственности 54-й бригады, в район населенного пункта Золотое, прибыли группы журналистов телерадиокомпаний «5 канал» и «Радио Свобода», - сказал Марочко.