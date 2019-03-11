«Весеннему перемирию» в Донбассе не быть?
В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, несмотря на то, что международные организации и ОБСЕ оказывают давление на украинское военное руководство, Вооруженные формирования незалежной продолжают нарушать режим прекращения огня.
Для создания очередной провокации на линии соприкосновения в Донбассе с целью дискредитировать бойцов ДНР прибыли 12 журналистов различных украинских информационных агентств.
- По имеющейся у нас информации, в зону ООС прибыли представители 12 украинских информационных агентств с целью освещения обстановки и подготовки репортажей об активизации ведения боевых действий со стороны Народных республик в преддверии президентских выборов, - рассказали в УНМ ДНР.
Ожидается, что во время нахождения репортеров – ситуацию на линии соприкосновения будет напряженной.
- В этой связи не исключаем усиление напряженности вдоль линии соприкосновения сторон путем увеличения провокационных обстрелов со стороны ВСУ, особенно накануне и во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
В Народной милиции ДНР сообщили о готовящихся провокациях со стороны Украины.
Подобная ситуацию наблюдается и в Луганской Народной Республике. К линии соприкосновения в районе Золотого, по сообщению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, прибыла группа украинских СМИ.
- Украинское командование продолжает активно привлекать в зону военной операции подконтрольные средства массовой информации для подготовки материалов, оправдывающих преступления украинских карателей против мирного населения Донбасса, и формирования у гражданского населения Украины ложного представления о Народной милиции и руководстве ЛНР в целом, - сказал он.
На линии соприкосновения будут работать радикально настроенные средства массовой информации.
- В зону ответственности 54-й бригады, в район населенного пункта Золотое, прибыли группы журналистов телерадиокомпаний «5 канал» и «Радио Свобода», - сказал Марочко.
ИСТОЧНИК KP.RU