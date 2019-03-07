2019-03-07T22:18:07+03:00
Политика

По стопам отца: В Донецке и Луганске выступит Родион Газманов

Российские звезды поздравят женщин Республик Донбасса с 8 марта
Никита МАКАРЕНКОВ
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Родион Газманов во время войны в Донецк ещё не приезжал, а его отец - Олег Газманов - уже дважды был в РеспубликеРодион Газманов во время войны в Донецк ещё не приезжал, а его отец - Олег Газманов - уже дважды был в РеспубликеФото: Евгения ГУСЕВА
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По заведенной традиции с праздниками жителей Республик Донбасса поздравляют звезды российской эстрады. В летнее время концерты проходят под открытым небом, но пака ещё не потеплело – их организовывают в концертных залах.

В этот раз с 8 марта женщин поздравят Родион Газманов, Иракли и Нина Шацкая. Завтра артисты выступят в Донецке, а на следующий день и в Луганске.

- Концерт с участием российских исполнителей 9 марта пройдет в столичном Дворце культуры имени Ленина, где состоится праздничная программа, посвященная Международному женскому дню, - сообщают в министерстве культуры Луганской Народной Республики. - Визит артистов состоится в рамках реализации программы интеграционных мероприятий и Россией.

В Донецке концерт пройдет в Центре славянской культуры. Вход также по пригласительным билетам.

Пригласительные обычно раздают за день до концерта или выдают лучшим сотрудникам предприятий и учреждений, а также студентам.

Напомним, в прошлом году Олег Газманов поздравлял дончан с Днем Республики. Он дал концерт на стадионе «Олимпийский». Визит в мае был не первым за время войны в Донбассе. До этого Олег Газманов приезжал в Донецк в 2017 году. О том, что к нам может наведаться и его сын, Газманов не говорил. Видимо, сам Родион решил последовать примеру отца и поддержать жителей Республик.

Родион Газманов – советский и российский эстрадный певец, актер, сын Олега Газманова. Одни из популярных песен в его исполнении - «Последний снег» и «Люси».

Иракли – российский певец и радиоведущий грузинского происхождения, бывший участник «Фабрики Звезд». Певец не впервые посещает Республики Донбасса.

Нина Шацкая – певица, заслуженная артистка России. Исполняет русские романсы и англоязычные джазовые композиции. Отличительная черта ее творчества – необычные трактовки традиционных произведений и синтез разных жанров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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