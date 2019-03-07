Эдуард Басурин: Самое главное в благотворительности - все время убеждать себя, что делаешь мало
Акцию «Книги на фронт» мы затеяли ещё осенью прошлого года. Чуть ли не каждую неделю дончане просили продлить сроки сбора ещё на несколько дней, а потом ещё и ещё... И так чуть ли не до конца года.
Первую часть книг мы отправили военным, которые обороняют наши границы на юге Республики (читайте об этом в ближайших номерах). После этого дончане снесли к нам в редакцию ещё тысячу книг на разную тематику: исторические, военные, детективы и даже романы. Обратились к заместителю командующего оперативным командованием Республики Эдуарду Басурину с просьбой помочь с распределением и доставкой книг на фронт.
Эдуард Александрович без раздумий согласился помочь и уже через пару дней лично приехал к нам в редакцию.
Несколько коробок с литературой мы отвезли военным, которые обороняют юг РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
- Чтение умных мыслей – это лучшее лекарство, - говорит полковник, перелистывая «Порт Артур» - одну из последних книг, которую принесли к нам в редакцию. - Книга не дает возможности забыть правописание и правильность изложения мысли, чтобы тебя услышали и обращали внимание на то, что ты говоришь. В них заложена теплота, когда ты переворачиваешь страницы – чувствуешь ее.
- Электронные книги читаете?
- Я предпочитаю бумажный вариант. Электронная все равно портит зрение, а настоящую можно прочитать без электричества. С помощью нее можно хоть на несколько минут уйти от реальности, которая происходит вокруг. Это нужно не только военным, но и детям – им в первую очередь, чтобы они читали и представляли, что находятся в прекрасном мире, а не на войне. Книги нужно подбирать, искать такие, где правит добро, а не зло.
Эдуард Александрович часто развозит гуманитарную очередь. Больше всего внимания уделяет детским домам, дети его любят и встречают с широкой улыбкой и блеском в глазах. Полковник рассказывает, что зачастую руководители таких учреждений встречают его концертами, где ему уделено большое внимание. Басурин этого не любит. Ему больше нравится общаться с детьми без микрофонов – так появляется возможность уделить ребятишкам больше внимания.
Часть книг Басурин пообещал отправить военнослужащим в ближайшее времяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
- Я прошу называть меня другом. Это так и есть - мы с ними дружим. Мне от этого тепло на сердце. Но с другой стороны это эмоционально тяжело. Дети войны и их страдания – это самое страшное, что можно увидеть. Психологический надлом очень серьезный: потеря близких, разрушенное жилье... От взрослых теперь зависит, как вывести их из этого состояния. Я всегда говорю, что у людей должна быть своя гражданская позиция. Она заключается в помощи нуждающимся, и искренней вере, что их помощь важна. И делать это нужно не для галочки, а для души. Нужно понимать, что и куда везти: кому-то мяч, кому-то кеды, кому-то просто фрукты. Надо соизмерять возможности и просчитывать достигнутый результат.
- Часто говорят, что важны не столько подарки, сколько внимание детям. Вы, наверное, как никто другой понимаете это, ведь часто возите детей в развлекательные центры, парки, кино...
- Когда я это делаю, у меня внутренний и эмоциональный подъем, я понимаю, что нужно продолжать заниматься этим и дальше. Самое главное, что ты взамен не должен ничего простить, не обращать внимания на зависть, интриги и все время убеждать себя, что делаешь мало. Внимание – очень важная составляющая. Вот недавно мы проводили акцию «Подари радость». В Торезе есть центр для больных детским церебральным параличом деток, мы попросили их сделать подделки для своих сверстников из прифронтовой зоны. Приезжаем к ним спустя время, а они показывают огромное количество работ. Оказывается, что они кинули клич, и со всего города собрали столько работ, что мы и представить не могли. Подходит ко мне девочка и говорит: «Мне семь лет исполнилось, можете передать мой подарок девочке, которой тоже семь лет?» Я так и сделал. Отвезли подарки в Зайцево.
Дончане сносили книги в нашу редакцию на протяжении нескольких месяцевФото: Ольга ЖУКОВА
- Когда к вам подходят дети, что они спрашивают, что просят у вас?
- Я приезжаю не как официальное лицо, а как обычный человек. Поэтому просить они не стесняются. Просят разное. Кто-то игрушку, а кто-то телефон, чтобы звонить маме. Мы привозим, но объять всех не получается, поэтому обычно дарим что-то общее.
Грузим книги в машину. Совсем скоро их отправят военным на фронт. Часть, которая не вместилась в салон и багажник, пока остается у нас. Договариваемся с Эдуардом Басуриным, что отправим остаток следующим «рейсом».
Несколько коробок с литературой мы отвезли военным, которые обороняют юг РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
ИСТОЧНИК KP.RU