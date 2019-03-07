Как корреспондент «Комсомолки» весну в лесу встречал

Вы заметили, что на 23 февраля нет и близко того ажиотажа, который наблюдается накануне Женского дня? То ли мы женщины скупее, то ли сама формулировка – Дня защитника Отчизны предполагает суровость и не терпит суеты и всякой лишней няшности.

Как бы там ни было, но за неделю до 8 марта уже начинается пестрая цветочная торговля. Пушисто-душистая мимоза на развес, строгие розы на метраж, разноцветные герберы и тюльпаны в целлофановых юбках на любой кошелек. Не знаю, как вас, меня любые букеты оставляют абсолютно спокойной, особенно, когда через неделю тащишь на мусорку засохший трупик в шуршащем саване, а всю неделю до этого вынужден был наблюдать его медленное увядание. То ли дело живые цветы! Отправляюсь любоваться ими в мой любимый Ясиноватский лес.

В лесу, как нигде, видишь приближение весны.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сейчас слово «лес» для дончан звучит синонимом опасности, а на смельчаков, отваживающихся туда идти, глядят, как на слабоумных, сколько тут может таиться мин и прочих «сюпризов», сказать сложно. Но я иду на самую ближнюю поляну у родника, там летом всегда отдыхает куча народа, а потому здесь вполне безопасно.

Чем не трон?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Март — это как раз та пора, когда весь лес твой. Так и хочется сказать случайному прохожему голосом Гурченко из «Вокзала на двоих»: «Отвали! Это он для меня играет!» Расстелить на сухом местечке куртку и замереть на ней с закрытыми глазами в тишине, нарушаемой только свистом синиц, подставив солнцу бледное, после зимы, лицо с ощущением, что эта весна и этот лес только твои.

Пожалуй, только самой ранней весной весь лес безраздельно твой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Эта иллюзия исчезнет безвозвратно уже в апреле, начнется шалычный период с его кучей мусора, дымом костров, музыкой, орущей из машин жаждущих слияния с природой. А сейчас высокое синее небо, серые сугробы прячутся у темных стволов деревьев, порхающие среди голых ветвей сороки, журчащие ручьи. Несмотря на робкое тепло, все в природе уже спешит проснуться. В муравейниках идет напряженная работа, мурашки еще, словно пьяные, но полны деловитой суеты.

Муравьи уже начинают свою неутомимую деятельность.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда-то эти пригорки Ясиноватского леса мне казались такими огромными, особенно, когда мы с классом здесь каталась на лыжах и санках. Помню, специально ездили так, чтобы или столкнуться друг с другом или врезаться в огромный дуб, а потом валяться в снегу и хохотать. А весной эти пригорки были синими от пролисков, ногой некуда ступить.

Вскоре весь лес станет зеленым, а пока глаз радует редкая зелень.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сейчас же и пригорки, кажется, стали ниже, и ни одного первоцвета мне не удалось обнаружить. То ли рано я приехала, то ли они остались где-то в детстве. Поднимаюсь еще и на самой верхней поляне обнаруживаю нежно-лиловые остролистые маленькие цветочки с желтой серединкой. Росточком с полмизинца, но среди прошлогодней дубовой листвы они смотрятся так контрастно, что не заметить их сложно. Рядом выглядывает еще и еще один.

Цветет шафран ранней весной, да поздней осенью.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Среди серой прошлогодней листвы цветы шафрана красивее любых роз.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Позже главный эколог Республики Роман Кишкань, рассмотрев мои фото, скажет, что мне повезло найти краснокнижный шафран. Растение не только редкое, но и очень полезное. Из него еще с древности делали специи, используют его также для окрашивания сыров и даже ликеров (на минуточку, 1 грамм цветов шафрана способен окрасить 100 литров воды, вот уж не знаю, кто это проверял!), а еще оно способно вылечить депрессию и онкологию.

Ясиноватский родник журчит круглый год.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не знаю, как насчет последнего, но с моей грустью цветок точно справился. Если бы не кучи мусора, обнаруживаемые то тут, то там, было бы вообще замечательно. Битые бутылки, пластик, банки от консервов буквально усеивают лес. Это все еще прошлогоднее, а что будет вскоре, даже представить сложно. Может потому и цветов так мало. Веселый ручей, журчащий в низине, спотыкается то и дело о пакеты с мусором, «заботливо» оставленные отдыхающими. Освобождаю его течение, насколько это возможно. Меня давно удивляет отсутствие контроля государства за всем этим. Начиная с апреля, делайте регулярные рейды, штрафуйте нещадно, заставляйте в наказание убрать большую по размеру площадь, только делать это надо не от случая к случаю, а постоянно. Глядишь, и казне, и лесу польза!

А пока было бы неплохо в апреле организовать там субботник, кто способен помочь руками и транспортом, пишите: suok76@gmail.com

С весной вас! Все-таки это прекрасно осознавать, что свет и жизнь возвращаются к нам непременно и не в силах этого постоянства отменить ни война, ни политики.