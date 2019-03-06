Украинские военные уничтожили целый поселок в прифронтовом Донбассе

Когда-то поселок Желобок на окраине Луганской Народной Республики был одним из самых живописных населенных пунктов. Его жители строили дома, засеивали огороды и устраивали праздники. Но как только началась война, украинские вояки принялись его расстреливать. Да такими темпами, что уже спустя год с лишним жить в Желобке осталась всего одна женщина – отважная пенсионерка Ольга. А в прошлом году и ей пришлось покинуть родное жилище.

- Местные называют это место поселком-призраком, – рассказывает жительница Кировска и редактор местной газеты Ольга Степанова. – Сейчас там вообще ни одного жителя не осталось. Помнишь там моя теска жила - Ольга? Мы вместе к ней в гости приезжали как-то... Её дом все-таки разбомбили, как и все остальные. Саму её контузило. Сначала к нам в больницу доставили, а потом с психиатрическими проблемами и вовсе в специализированное учреждение отправили. Бедная женщина, всю войну держалась, позитивом от неё за версту веяло, а в один миг всё перевернулось.

Ольга была последней жительницей поселка-призрака. Фото: Ольга Степанова

- Украинские вояки в прорыв с того направления не идут?

- Пока попытки не предпринимают. В прошлые годы пытались, но сейчас просто бьют по определенным квадратам. Наши ребята держат оборону.

К прифронтовому Кировску прилегают пять поселков. Желобок многие уже и не считают населенным пунктом. Но и остальные война не обошла стороной.

- Ежедневно под обстрелами поселки Донецкий, Голубовское и Березовское. Снаряды там разрываются даже в дневное время суток. Слышно все это и в самом Кировске. По городу сейчас попаданий нет, но мы боимся, что в любой момент может прилететь и сюда.

- Людей в этих поселках много живет или выехали все?

- Жителей там достаточно. Донецкий насчитывает почти две тысячи человек, Голубовское и Березовское почти полторы тысячи человек в целом.

Котиков, оставшихся без хозяев, теперь кормят военныеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- И почему они не уедут в более безопасное место?

- Люди, которые могли и хотели, давно выехали. Остались те, кто не хочет или не может. И все они ежедневно рискуют. Недавно мужчина развозил людям уголь по поселку Донецкое, его машину обстреляли по дороге домой. Он выжил, но сказал, что больше не будет так рисковать жизнью. Несколько недель назад в Донецком ранило мужчину. В его дворе разорвался снаряд. Люди там постоянно страдают, осколки то и дело угождают в окна, дома и заборы... Люди только починят что-то, опять попадания – и так по кругу.

- Есть закономерность в обстрелах или всегда в разное время стреляют?

- Школы и детские сады в этих поселках не работают, поэтому ребята ездят в Кировск. Как только они едут на учебу, а взрослые на работу, начинаются обстрелы. Люди прячутся, пережидают и едут дальше. Так что мы не только ночью под прицелом, среди белого дня могут накрыть так, что мало не покажется.

- Магазины там работают или тоже в город ездить нужно?

- Несколько магазинов в Донецком есть, даже рынок работает, правда всего пару часов в день. Продавцы постоят немного, а потом поскорее разбегаются по домам.

48-летний Александр Писляр кормил кур, когда в его двор прилетел снаряд. Фото: Ольга Степанова

- С водоснабжением как обстоят дела?

- Проблема как была, так и осталась. У нас всё на уровне военных действий. Нас Украина ещё пять лет назад отрезала от водоснабжения. Теперь в Республике мы последние в очереди – сначала всем городам вода подаётся, а потом уже и до нас доходит. Поселок Червоногвардейский уже пять лет без воды. В Донецкий начали подавать в прошлом году. На десяти улицах раз в неделю появляется вода. Помимо этого осуществляется подвоз - раз в неделю люди могут набрать воду – по 150 литров в руки.

- А в город вода регулярно поступает?

- По вечерам включают, но не всегда. Бывает, что по три дня без воды сидим. В последний раз пять дней не было.

Ольга Ивановна ежедневно наблюдает украинскую агрессию в Донбассе. Фото: Ольга Степанова

- Раньше это были шахтные поселки, чем сейчас люди зарабатывают на жизнь?

- Сейчас работают в основном государственными служащими, есть частные предприятия и магазинчики. Но пойми, предприниматели деньги в военный город вкладывать не хотят. В прошлом году начал свою работу завод «Центрокуз» – его основное производство – кузнечный цех, в котором производится штамповка поковок по направлению железнодорожной тематики, угольной промышленности и машиностроения. Этот завод раз семьдесят бомбили в начале войны, первые украинские самолеты на него нападали. Люди восстановили все практически своими силами.

- Швейные фабрики тоже запустили работу?

- Работает швейная фабрика «Александра». Выпускает подушки, одеяла и постельное белье. Это предприятие может всю Республику постельным бельем снабдить. Ещё есть швейная фабрика «Кифада» – там шили школьные формы деткам, форму для военнослужащих. Эти фабрики у нас функционируют и дают людям рабочие места, их помогает городу всем, чем может.

Котиков, оставшихся без хозяев, теперь кормят военныеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Растет количество неврологических заболеваний

«Война делает людей раздражительными. Каждый человек переживает за себя, за родных и близких. У нас и неврологических заболеваний в последние годы стало больше. Детки очень боятся, они ведь не могут привыкнуть к взрывам. Несмотря на это мы пытаемся внести в жизнь людей радость. Вот у нас большие гуляния на Масленицу будут. Музей работает, памятники открываем, горд ухоженный, чистый. Люди работают на победу - мы своим трудом готовы доказать, что нас не сломить».