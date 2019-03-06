2019-03-06T17:28:12+03:00
Политика

Донецкий фотограф Надежда Чичерова на открытии своей выставки: Приятно снимать человека, когда его душа открыта

Экспозиция под названием «Всегда прекрасная…» будет работать до середины апреля [видео]
Елена ШИНКАРЕНКО
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Надежда ЧичероваНадежда ЧичероваФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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Строгие и добрые, задумчивые и солнечные, немного грустные, загадочные, нежные и всегда искренние. Эти женские глаза, от которых невозможно оторвать свой взгляд. В каждом портрете - поэзия души чуткого и талантливого донецкого фотохудожника Надежды Чичеровой. Ее авторская выставка открылась в республиканском краеведческом музее. Здесь эти работы представлены впервые.

В Донецке открылась выставка фотографа Надежды Чичеровой.Елена ШИНКАРЕНКО

- Накануне 8 марта мы захотели показать наших прекрасных женщин. Чем они живут, как живут, чем занимаются, - говорит заведующая научно-экспозиционным отделом выставочной работы республиканского краеведческого музея Наталья Бережная. - Ведь каждому человеку хочется душевной теплоты, которая есть в работах Надежды.

Портреты фотографа уникальны Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Портреты фотографа уникальныФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Гармония света и тени, четкости линий и плавности движений, в каждой работе своя философия, свой взгляд на сущность человеческих взаимоотношений, на такие простые и в то же время сложные понятия, как любовь, самопожертвование, вдохновение. Надежде Чичеровой подвластны все жанры фотосъемки. Репортажные снимки ничуть не уступают красоте пейзажей, а венцом всему - необыкновенные портреты людей. Только Надежда умеет своим женским чутьем в сочетании с профессиональным мастерством уловить неповторимое очарование мгновения.

- Приятно снимать человека, когда его душа открыта, и ты успел в этот момент поймать эту душу. Вот так и снимаю, - делится своими секретами Надежда Чичерова. - Я просто очень люблю людей, и люблю тех, кого снимаю. Просто по-другому снимать нельзя. Если ты не любишь тех, кого снимаешь, лучше фотоаппарат в руки не брать. Поэтому, всех, кого снимаю, своих моделей, я их всех люблю, я их через сердце пропускаю и стараюсь каждую понять.

Экспозиция открылась в краеведческом музее Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Экспозиция открылась в краеведческом музееФото: Елена ШИНКАРЕНКО

И мастеру это удается. Подтверждением тому - ошеломительный успех, который произвела эта выставка. А всех посетителей краеведческого музея эта необыкновенная экспозиция под названием «Всегда прекрасная…» будет радовать до середины апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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