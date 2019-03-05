Фотографии легендарной 383-й шахтерской стрелковой дивизии переданы в краеведческий музей Донецка

66 старых уникальных снимков передал республиканскому краеведческому музею житель Волновахи. На этих фотографиях, сделанных во время Великой Отечественной войны, запечатлены бойцы легендарной 383-й шахтерской стрелковой дивизии. Она была сформирована в конце лета 1941 года в рекордно короткие сроки - всего за 35 дней. Ее основой стали 6 отрядов из числа шахтеров-добровольцев, которые должны были уничтожать танки. Героическая дивизия дошла до Берлина. За годы войны в этой дивизии 24 человека стали Героями Советского Союза, а 7 человек - кавалерами Ордена Славы 3-х степеней. Сотрудники музея говорят, что для них эти фотографии - бесценный подарок.

66 старых уникальных снимков передал музею житель Волновахи.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Для нас они имеют непреложную ценность. Во-первых, потому что у нас не так много - всего лишь около 25 комплексов по этой дивизии. Таких фотографий у нас нет вообще, - говорит заведующая отделом научно-фондовой работы республиканского краеведческого музея Ирина Черепахина. - Они подлинные, сделанные позже, чем ноябрь 1943 года, потому что уже все в погонах. Фотографии, кроме того, что они подлинные, они все атрибутированные, т.е. мы знаем, кто изображен на этих фотографиях: звание, фамилия и инициалы этого человека. Изображены они все в военной форме: кто-то в головном уборе, кто-то без него, кто-то в пилотке с красной звездочкой, кто-то в офицерской фуражке. Буквально все звания представлены - от рядового до генерал-лейтенанта. А объединяет их одно: они все награждены.

Эти фотографии - бесценный подарок.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Среди фотографий - четыре женских портрета. Старшая медицинская сестра Посахова, старший лейтенант медицинской службы Заславская, связист Додонова.

- Но более всего привлекает портрет лейтенанта Бойко. Практически девчонка, с черными косичками, а уже лейтенант. На ее на груди сияет Орден Красной Звезды. Это очень высокая награда, - говорит Ирина Черепахина.

Собрание этой коллекции - уже тоже история. К 30-летию Великой Победы в 1975 году Центральный комитет Всесоюзной пионерской организации имени Ленина объявил о масштабной подготовке к этому празднику. Тогда в каждой школе и в каждом классе дети встречались с ветеранами, помогали им, узнавали их боевой путь.

Портрет лейтенанта Бойко.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- В одной из Волновахских школ дедушка одного из шестиклассников (к сожалению, мы не знаем его фамилии), как раз и был воином, бойцом этой 383-й шахтерской дивизии, дошел до Берлина. И он предложил свою помощь. Он списался со своими однополчанами, он ходил в военкоматы, и таким образом на руках у детей оказались 66 (может быть, их было и больше) фотографий, - рассказывает Ирина Черепахина. - Дети их приклеили на обычные писчие листочки, подписали каждую из них. Но прошло больше 40 лет. Конечно, эти листочки истлели, но фотографии сохранились.

Сейчас главная задача сотрудников музея - узнать как можно больше об этих героических людях, изображенных на фотографиях. И чтобы не прерывалась связь поколений, этой изыскательской работой займется молодежь.

- Эти фотографии будут изучать члены нашего клуба «Патриот», которому в марте этого года исполняется 4 года. Наши дети занимаются исследовательской работой, - говорит заведующая военно-историческим музеем Великой Отечественной войны Людмила Декурно. - И после того, как они установят все дополнительные сведения - поработают в архивах, поработают дополнительно в библиотеке, в музее, они расскажут о результатах своей работы.

После проведенных исследований эти фотографии займут свое место в экспозиции музея Великой Отечественной войны.