Танкистка «Ветерок» в Украину не сбегала – её похитили спецслужбы незалежной

Несколько дней назад на украинских телеканалах стали крутить бесконечные сюжеты о Светлане Дрюк с позывным «Ветерок» – танкистке, которая якобы сбежала в Украину из Донецкой Народной Республики. Женщина рассказывала журналистам, что перешла на сторону Киева из-за любви к украинскому военнослужащему – типичная легенда для таких случаев. Потом в Службе безопасности Украины назвали переход Дрюк заключительным этапом «длительной и успешной операции спецслужб».

На следующий день появился официальный комментарий Управления Народной Милиции Республики. Там заявили, что украинская сторона попросту похитила Светлану Дрюк.

- В начале года она была уволена из рядов Народной Милиции по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья, - говорят в оборонном ведомстве. - Светлана в 2014-18 годах принимала активное участие в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части. За успешно проведенную операцию награждена медалью «За воинскую доблесть».

В ведомстве добавили, что после увольнения и реабилитации в госпитале, Светлана выехала со своими детьми на территорию Республики Молдова проведать родственников.

- В Молдове сотрудниками Службы безопасности Украины была проведена специальная операция по задержанию и вывозу Дрюк на территорию Украины. На данный момент, со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом, изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана, прежде всего мать и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут.

Помимо прочего, Светлану Дрюк называют прообразом главной героини художественного фильма «Ополченочка» - его сняли в Луганской Народной Республике в прошлом году. Однако автор идеи, сценария и одновременно оператор-постановщик фильма Роман Разум ещё несколько месяцев назад рассказал «Комсомолке» о том, что главная героиня картины – это собирательный образ, который ему удалось создать, пообщавшись с десятками военными-женщинами.