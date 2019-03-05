2019-03-05T18:48:32+03:00
Политика

Танкистка «Ветерок» в Украину не сбегала – её похитили спецслужбы незалежной

В командовании Донецкой Народной Республики высказались по поводу «побега» Светланы Дрюк
Никита МАКАРЕНКОВ
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В командовании Донецкой Народной Республики высказались по поводу «побега» Светланы Дрюк (на фото слева). Фото: Суть времениВ командовании Донецкой Народной Республики высказались по поводу «побега» Светланы Дрюк (на фото слева). Фото: Суть времени
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Несколько дней назад на украинских телеканалах стали крутить бесконечные сюжеты о Светлане Дрюк с позывным «Ветерок» – танкистке, которая якобы сбежала в Украину из Донецкой Народной Республики. Женщина рассказывала журналистам, что перешла на сторону Киева из-за любви к украинскому военнослужащему – типичная легенда для таких случаев. Потом в Службе безопасности Украины назвали переход Дрюк заключительным этапом «длительной и успешной операции спецслужб».

На следующий день появился официальный комментарий Управления Народной Милиции Республики. Там заявили, что украинская сторона попросту похитила Светлану Дрюк.

- В начале года она была уволена из рядов Народной Милиции по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья, - говорят в оборонном ведомстве. - Светлана в 2014-18 годах принимала активное участие в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части. За успешно проведенную операцию награждена медалью «За воинскую доблесть».

В ведомстве добавили, что после увольнения и реабилитации в госпитале, Светлана выехала со своими детьми на территорию Республики Молдова проведать родственников.

- В Молдове сотрудниками Службы безопасности Украины была проведена специальная операция по задержанию и вывозу Дрюк на территорию Украины. На данный момент, со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом, изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана, прежде всего мать и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут.

Помимо прочего, Светлану Дрюк называют прообразом главной героини художественного фильма «Ополченочка» - его сняли в Луганской Народной Республике в прошлом году. Однако автор идеи, сценария и одновременно оператор-постановщик фильма Роман Разум ещё несколько месяцев назад рассказал «Комсомолке» о том, что главная героиня картины – это собирательный образ, который ему удалось создать, пообщавшись с десятками военными-женщинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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