2019-03-04T15:26:35+03:00
Политика

Глава Зайцево Ирина Дикун о ночном обстреле: Чем ближе в Украине выборы, тем больше нас обстреливают

Этой ночью украинские военные открыли огонь по окраине Горловки. Чудом выжила пара пенсионеров, в крышу их дома угодил снаряд
Никита МАКАРЕНКОВ
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Чем ближе в Украине выборы, тем больше украинские военные обстреливают ДонбассЧем ближе в Украине выборы, тем больше украинские военные обстреливают ДонбассФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В прифронтовом поселке Зайцево в результате обстрела со стороны Украины повреждено три дома. Глава поселка Ирина Дикун рассказала «Комсомолке» о том, как жители переживают постоянные бомбежки.

- Чем ближе выборы в Украине, тем больше нас обстреливают украинские военные. В январе было не так, как сейчас. В феврале началось обострение – мы постоянно под огнем, - говорит Ирина Дикун. – Этой ночью снаряды угодили в три дома. Находятся они в 200-300 метрах от центра поселка. Благо, что никто не пострадал. В одном – никто не живет, в другом – тоже никого не было – хозяева приезжают утром и к вечеру покидают поселок, а в доме по улице Бакшеева люди находились. Там живет семья Еременко - пара пенсионеров. Они чудом выжили. Обстрел был позже двух часов ночи, так что они уже спали в комнате. А снаряд пробил крышу и потолок зала. Были бы они в зале, все бы могло обратиться по-другому.

Глава поселка рассказывает, что жители поселка ложатся спать с опаской. Боятся очередных обстрелов.

- Многие пытаются приспособиться к такой жизни. Оббивают окна фанерой, обкладывают их мешками с песком, спят возле несущих стен поближе к подвалам. Но это не всегда поможет. Поэтому, как только начинают разрываться снаряды, люди спускаются в свои убежища.

Напомним, вчера начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов рассказал о том, что Украина продолжает концентрировать вооружение и бойцов националистических батальонов под Зайцево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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