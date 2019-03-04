Подальше от войны: Донецкие кряквы переселились в безопасное место

Недели три назад на восточной окраине столицы - рядом с донецкой школой № 124 поселились утки - кряквы. Там пролегает поросшая камышом балка. Она разделяет два района – Пролетарский и Буденновский, а точнее улицу Щетинина и микрорайон Цветочный. В этом овраге есть небольшое озерцо размером двадцать на пять метров. И глубиной не более метра. Его-то и облюбовали полтора десятка крякв.

Корма в этом месте полно – червячки, моллюски и насекомые сейчас выползают на поверхность. На озерце местами сошел лед. И утки с удовольствием рассекают водную гладь между плавающих пустых бутылок. Периодически опускают головы в темную воду и выуживают оттуда корм.

Кряквы для своего временного пристанища выбрали небольшое озерцо размером двадцать на пять метров. Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Мальчишки после уроков приходят поглазеть на живность. Одни подкармливают уток хлебом. Другие, наоборот, норовят попасть палкой. И тогда пернатые шумно взлетают.

Еще донимают собаки, которых здесь выгуливают местные жители. Вот рыжая такса-охотник крадется к разгуливающим по ледяной корке уткам. Те настороженно наблюдают за собакой. Когда та вдруг стремительно бросается за добычей, звучит призывное «кря-кря». И вся стая летит в поле подальше от опасности. Но таких охотников среди собак немного. Поэтому кряквы чувствуют себя вполне комфортно.

КОММЕНТАРИЙ

Донецкий биолог Евгений ТИМОХИН:

Из-за обстрелов утки перелетели туда, где тише

- С началом боевых действий в республиках запрещена любительская и спортивная охота, – говорит донецкий биолог Евгений Тимохин. - Это привело к росту популяций среди животных и птиц. К тому же, из-за обстрелов многие птицы, лисы, белки потянулись туда, где тише – ближе к центру города. Кряквы - это крупные, коренастые утки. Яркий окрас – у селезня, самка имеет рыже-бурый цвет. Интересно, что эти утки гнездятся как в Европе, так и в арктических широтах. Но кряква никогда не поселится там, где шумно и где за ней охотятся. Тем более, в брачный период. Значит в месте, где их увидели – все спокойно.