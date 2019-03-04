С первого апреля за расстрел Донбасса ВСУшники будут получать на две тысячи гривен больше
Украинский президент Петр Порошенко поручил повысить на две тысячи гривен (около 4890 рублей) зарплату украинским военным, которые непосредственно принимают участие в обстрелах Донбасса.
Как сообщили в пресс-службе «президента мыру» размер заработной платы будет повышен с 1 апреля 2019 год
- Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с 1 апреля, я приказываю денежное обеспечение — доплату на первой линии — поднять на две тысячи гривен», - заявил глава украинского государства.
Минимальная доплата для каждого военного должна составлять 12 тысяч гривен (примерно 29 390 рублей).
Тем, кто участвует в обстрелах неактивно (находится во второй линии обороны) тоже повысят заплату, но всего лишь на одну тысячу гривен (примерно 2 450 рублей). Доплата полагается только тем, кто участвовал в обстрелах на второй линии в Донбассе. Таким образом уровень этой доплаты будет доведен до 5,5 тысяч гривен (порядка 13 470 рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU