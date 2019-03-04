2019-03-04T11:13:54+03:00
Политика

С первого апреля за расстрел Донбасса ВСУшники будут получать на две тысячи гривен больше

Порошенко поручил повысить зарплаты тем, кто непосредственно участвует в убийствах и разрушениях в Донбассе
Ольга ГОРДО
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За расстрел мирных теперь платят больше. Фото: facebook.comЗа расстрел мирных теперь платят больше. Фото: facebook.com
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Украинский президент Петр Порошенко поручил повысить на две тысячи гривен (около 4890 рублей) зарплату украинским военным, которые непосредственно принимают участие в обстрелах Донбасса.

Как сообщили в пресс-службе «президента мыру» размер заработной платы будет повышен с 1 апреля 2019 год

- Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с 1 апреля, я приказываю денежное обеспечение — доплату на первой линии — поднять на две тысячи гривен», - заявил глава украинского государства.

Минимальная доплата для каждого военного должна составлять 12 тысяч гривен (примерно 29 390 рублей).

Тем, кто участвует в обстрелах неактивно (находится во второй линии обороны) тоже повысят заплату, но всего лишь на одну тысячу гривен (примерно 2 450 рублей). Доплата полагается только тем, кто участвовал в обстрелах на второй линии в Донбассе. Таким образом уровень этой доплаты будет доведен до 5,5 тысяч гривен (порядка 13 470 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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