2019-03-02T13:20:20+03:00
Политика

ДНР намерена вступить в ООН и участвовать в Шанхайской организации

Это записано в концепции внешней политики, которую утвердил Глава Республики Денис Пушилин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин во время посещения Крыма еще раз подтвердил намерение ДНР развивать дружественные связи. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин во время посещения Крыма еще раз подтвердил намерение ДНР развивать дружественные связи. Фото: denis-pushilin.ru
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В концепции внешней политики ДНР, которую 1 марта утвердил своим указом Глава ДНР, определены следующие задачи:

- достижение устойчивого мира между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой;

- международное правовое признание и вступление ДНР в Организацию Объединенных Наций (ООН);

- переход на стандарты Организации Договора о коллективной безопасности с дальнейшей перспективой присоединения к ней ДНР;

- развитие дружественных связей со странами постсоветского пространства и использование различных механизмов для участия в евразийских интеграционных объединениях - СНГ, Евразийского Экономического Союза, Шанхайской Организации Сотрудничества.

Также перечислены и другие задачи. Сама концепция содержит четыре раздела: общие положения; ДНР в современной системе международных отношений; цели, задачи, основные направления и приоритеты внешней политики ДНР; формирование и реализация внешней политики Республики.

Отмечено, что Республика стремится к достижению мира с Украиной при строгом и неукоснительном соблюдении Минских соглашений. Вместе с тем, отношения между странами должны быть равноправными и строиться на принципах взаимоуважения.

С полным текстом концепции внешней политики ДНР можно ознакомиться на сайте Главы ДНР

ИСТОЧНИК KP.RU

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