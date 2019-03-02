2019-03-02T13:05:57+03:00
Общество

В донецком цирке стартует новая программа «Империя львов»

В столицу Республики приедет потомственная дрессировщица Заслуженная артистка России Надежда Сквирская [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
В донецком цирке стартует новая программа «Империя львов». Фото: Архив цирка «Космос»В донецком цирке стартует новая программа «Империя львов». Фото: Архив цирка «Космос»
Изменить размер текста:

Уже 9 марта в столичном цирке «Космос» начнется новая программа «Империя львов». После почти двухмесячного перерыва донецкий зритель соскучился по цирку, поэтому за билетами в кассу уже выстраивается очередь.

В этот раз на манеже выступят очаровательные львы, которые собираются покорить зрителей своей грациозностью. Их дрессировщица заслуженная артистка России Надежда Сквирская - дочь руководителя уникального аттракциона «Ампир» - знаменитого дрессировщика, народного артиста России Николая Сквирского.

- Это будет динамичное и интересное выступление. Номер действительно достойный, - говорят в администрации «Космоса». – Помимо львов на арене цирка будут собачки, лошади, свиньи, кошки, пони. Ещё зрителей порадуют воздушные номера и хорошие клоуны.

В донецком цирке стартует новая программа «Империя львов».

Программа будет идти по выходным и продлится до 17 марта. Цены на билеты стартуют от 200 рублей. Самые дорогие места обойдутся в 700 рублей. Кстати, билеты можно купить не только в кассах цирка, но и в почтовых отделениях «Почта Донбасса».

Справки по телефону: 062-266-41-01

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Идет процесс удушения»: уральский миллиардер о скором закрытии чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле
В 80 лет Владислав Тетюхин вложил все состояние в строительство современного медицинского центра. А в этом году Минздрав на 25% сократил ему количество пациентов, которых он может принимать бесплатно
Геннадий Онищенко, президент Землячества донбассовцев в Москве: Наша цель - возвращение Украины в состав Российского государства
Об этом известный политик, возглавивший вместо Иосифа Кобзона общественную организацию, заявил нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "КП" [аудио]
Новости 24
В Донецке спасатели вытащили застрявшую машину «скорой» вместе с больным мужчиной
87 процентов бюджета ДНР направлено на социальные цели
В Енакиево спасатели МЧС вывели из огня пожилую женщину
Что покажет драмтеатр Луганска в марте 2019: расписание спектаклей
В Луганске прошла акция «Поможем вместе пернатому другу»
Срочно от СЦКК: по Донецку ВСУ выпустили 20 мин
Украинские военные 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Налоговики ДНР уменьшили давление на бизнес
В ДНР продлили график работы автобусов на пункты пропуска
Красный Крест привез в республики Донбасса 200 тонн продуктов и медикаментов
Погода в Донецке 2 марта: будет пасмурно, температура около нуля градусов
Погода в ЛНР 2 марта: температура около нуля градусов и сильный порывистый ветер
Восстановлено энергоснабжение прифронтовой Саханки
НМ ДНР: В Украине открыли «горячую линию» «Поступ» для пострадавших от произвола преступников в погонах
НМ ДНР: Незаконный оборот вооружения ВСУ продолжает оставаться на высоком уровне
Для «Ордена Иуды» Порошенко уже собрали 100 кг осколков снарядов
В ЛНР тренировались отражать атаки террористов и диверсантов
Срочное сообщение СЦКК ДНР: 600 человек в Красном Партизане остались без газа из-за обстрела ВСУ
ОБСЕ недосчиталась почти 300 единиц военной техники ВСУ
За неделю ВСУ обстреляли 22 населенных пункта ДНР
В ДНР объявлен конкурс на лучший логотип Народной дружины с призовым фондом в 30 000 рублей
ВСУ за сутки выпустили 76 мин
В ДНР возродят систему добровольных народных дружин
Оператор мобильной связи ЛНР «Лугаком» запустит сеть 3G