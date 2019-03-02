Уже 9 марта в столичном цирке «Космос» начнется новая программа «Империя львов». После почти двухмесячного перерыва донецкий зритель соскучился по цирку, поэтому за билетами в кассу уже выстраивается очередь.

В этот раз на манеже выступят очаровательные львы, которые собираются покорить зрителей своей грациозностью. Их дрессировщица заслуженная артистка России Надежда Сквирская - дочь руководителя уникального аттракциона «Ампир» - знаменитого дрессировщика, народного артиста России Николая Сквирского.

- Это будет динамичное и интересное выступление. Номер действительно достойный, - говорят в администрации «Космоса». – Помимо львов на арене цирка будут собачки, лошади, свиньи, кошки, пони. Ещё зрителей порадуют воздушные номера и хорошие клоуны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/695001" frameborder="0"></iframe> В донецком цирке стартует новая программа «Империя львов».

Программа будет идти по выходным и продлится до 17 марта. Цены на билеты стартуют от 200 рублей. Самые дорогие места обойдутся в 700 рублей. Кстати, билеты можно купить не только в кассах цирка, но и в почтовых отделениях «Почта Донбасса».

Справки по телефону: 062-266-41-01