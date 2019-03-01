Басурин: Наев дал указание на запрет доступа ОБСЕ в зону ответственности подразделений, в которых находится тяжелое вооружение

За прошедшую неделю Вооруженные формирования Украины из различного вооружения продолжали обстрелы ДНР – всего зафиксировано 102 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил Эдуард Басурин.

- На прошедшей неделе украинские боевики сосредоточили свои агрессивные действия на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры, - рассказал Эдуард Александрович. - В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины поврежден гражданский автомобиль, частично разрушены 17 домостроений.

Фото: УНМ ДНР

В Управлении народной милиции сообщили, что в результате подлых обстрелов со стороны украинских вооруженных бандформирований, исполняя свой долг, погибло четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики.

Техники ВСУ в местах хранения не хватает

Наблюдатели ОБСЕ недосчитались в местах хранения отведенного тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины почти 300 единиц техники.

Фото: УНМ ДНР

В местах хранения отсутствовало:

- 62 единицы 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика»;

- 40 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация»;

- 21 единица РСЗО «Град»;

- 86 танков;

- 9 единиц 122 мм буксируемых гаубиц «Лягушка»;

- 67 единиц 120 мм минометов;

- 15 противотанковых пушек «Рапира».

- Можно с уверенность утверждать, что данное тяжелое вооружение было скрытно переправлено в подразделения, дислоцирующиеся непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, - говорит Басурин. - Кроме того, по имеющейся у нас информации, командующий операцией оккупационных сил Наев дал указание на запрет доступа сотрудникам Миссии ОБСЕ в зону ответственности подразделений, в которых находится тяжелое вооружение.

Идет торговля украинского вооружения

В Управлении Народной милиции ДНР заявили, что в Вооруженных силах Украины продолжается незаконная торговля оружием.

22 февраля Начальник Генштаба ВСУ генерал армии Муженко отдал распоряжение усилить охрану и оборону арсеналов, баз и складов хранения РАВ в зоне проведения карательной операции, - сообщили в НМ ДНР.

Предположительно такая мера была принята в связи с возгоранием 21 февраля боеприпасов на 47 арсенале в Ровенской области.

- Примечательно, что данный арсенал был спланирован к проверке на предмет учета и хранения боеприпасов, и возгорание произошло накануне приезда комиссии, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

Фото: УНМ ДНР

По результатам проверки выявлены массовые хищения оружия и боеприпасов со складов ракетно-артиллерийского вооружения.

- Только на Мариупольском направлении в зоне ответственности 79 бригады выявлена недостача 4 ракетных комплексов, 12 крупнокалиберных пулеметов и 22 АК-74. По данному факту военной прокуратурой уже возбуждено 7 уголовных дел, - рассказали в Народной милиции ДНР.

На украинских военных жалуются

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что произвол украинских военных в отношении жителей на подконтрольной Киву территории достиг такого масштаба, что вынудил правозащитников открыть «горячую линию» «Поступ» для пострадавших от произвола преступников в погонах.

- За 10 месяцев уже зафиксировано более 5 000 звонков с жалобами на коррупцию, запугивание и избиение, - говорят в НМ ДНР. - И это только та категория жителей, которая не побоялась мести со стороны силовиков, уверовав в украинское правосудие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/694902" frameborder="0"></iframe> Басурин об обстановке на фронте в Донбассе на 1 марта 2019 года.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что, судя по увеличению количества поступающих жалоб украинское правосудие находится в преступном сговоре с командованием «ООС» которое всячески пытается демонстрировать свой положительный имидж среди населения в преддверии президентских выборов.

- Случаи геноцида населения Украины фиксируются и сотрудниками Миссии ОБСЕ, - говорят в НМ ДНР. - Так, в своем официальном отчете отмечен факт получения осколочных ранений тремя мирными гражданами в районе Гродовки, которые пошли в лес за дровами и подорвались на взрывном устройстве.