Победителем фестиваля Юзовской лиги КВН стала команда из Луганска

Стартовал пятый сезон Открытой Юзовской лиги КВН. В фестивале приняли участие пятнадцать команд из разных вызов Республик Донбасса.

- В фестивальной игре был только один конкурс – приветствие, - рассказывают организаторы. - По итогам показанных номеров были выбраны команды, которые заняли призовые места.

Фото: Юзовская лига КВН

Среди коллективов были разыграны большие и малые кубки в золотом, серебряном и бронзовом.

- Так же были определенны: лучшая шутка, лучший актер и лучшая актриса, - сообщили в администрации лиги.

Чемпионом юбилейного фестиваля и обладателем большого кубка в золотом стала - команда КВН «Далеко пойдем» из Луганска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/694933" frameborder="0"></iframe> Победители фестиваля "Далеко пойдем".

Большой кубок в серебре достался команде КВН «Злая сборная» из медицинского университета, большой кубок в бронзе - команде КВН «Осторожно, дети!» из Снежного.

Малый кубок в золоте получила команда КВН «Кононов Евгений Александрович» из Донецка, малый кубок в серебре - команде КВН «Шальная императрица» из Донецка, малый кубок в бронзе - команде КВН «Розовый гусь» сборной ДонНАСА и ДонНУ.

Лучшая шутка фестиваля была у команды КВН «Злая сборная», лучшим актером стал капитан команды КВН «Кононов Евгений Александрович» Евгений Кононов, а лучшей актрисой стала Милена Руленко из команды КВН «Осторожно, дети!».

Лучший актер Евгений Кононов (справа). Фото: Юзовская лига КВН

В скором времени команды сыграют в 1/8 финала. А в финале, который пройдет в декабре текущего года станет известна команда КВН, которая получит право на участие в международном фестивале «КиВиН-2020».

Кстати, Юзовскую лигу КВН с пятилетием поздравили команды из Высшей и Премьер лиг, которые транслируются по «Первому каналу».