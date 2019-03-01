Жители Ясиноватой: Почему Ирина Бирюкова, у которой трое детей погибли на пожаре, на похоронах не плакала, а лицо у нее было каменным?

Трагедия случилась вечером 27 февраля в прифронтовой Ясиноватой. В частном доме на улице Скрипника в пожаре погибли трое детей. Годовалый Олег, четырехлетний Саша и пятилетняя Камила. Дети, как говорит их 25-летняя мать Ирина Бирюкова, сами оставались якобы всего семь минут. Женщине нужно было отлучиться (она одна воспитывала детей), а когда вернулась, в дверном проеме увидела языки пламени. Ирина вызвала пожарных…

АД ДЛЯ АНГЕЛОВ

- В восьмом часу пропал свет, - вспоминает подруга Ирины, ее соседка – Любовь Сергеевна, живущая с ней забор в забор. - Я побежала к брату-инвалиду, он лежачий. Зажгла в комнате свечу и появился свет. «Пойду покормлю собаку, а то еще снова электричество выключат», - сказала брату и вышла из дома. У Ирины во дворе (он просматривается через невысокий штакетник. – Авт.) люди, сама она мечется, заламывает руки. В дом открыта дверь – в коридоре пламя доверху, с чердака клубы дыма. Смотрю, пожарные протягивают шланг. «Давай детей ко мне в дом», - кричу я. Она: «Дети в доме». Я выскочила со двора на улицу и кричала мужикам: «Бейте стекла».

Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По словам очевидцев, спасатели сразу же достали одного ребенка из огня. А двоих долго не могли найти – таким было задымление. Дети погибли от удушья. Врачам «скорой», реанимировавшим бездыханные тела 20 минут, не удалось их спасти. На месте ЧП работали сотрудники прокуратуры и полиции.

По предварительным данным, пожар случился из-за неисправного обогревателя в детской комнате. Экспертам предстоит установить обстоятельства трагедии. Действительно ли мама отсутствовала 7 минут? Могло ли пламя распространиться за считанные минуты так, что, набросив на себя мокрую тряпку, нельзя было вынести на улицу собственных кровиночек?

«ДЕТИ БЫЛИ КАК ИГРУШЕЧКИ»

- Занималась ли Ирина детьми? - спросил я соседку, общавшуюся с ней больше других.

- Вы бы видели, какой заботливой матерью она была,- продолжает Любовь Сергеевна. – Дети всегда были ухоженными – как игрушечки. Когда она старших вела в садик, я – любовалась ими. Сама Ира высокая, но худенькая, а детки были пухленькими.

- Этот дом принадлежит Ирине?

- Нет. Она его снимает больше полугода. Два года назад она развелась и приехала с детьми из украинского Дзержинска. Здесь у нее был еще один мужчина, от которого родила младшего сына. В последнее время жила одна. Вообще, она была сиротой – рассказывала, что ее воспитывали опекуны.

Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Из чего состоял ее быт?

- Летом двор был завешан бельевыми веревками. Она следила, чтобы дети ходили чистыми и нарядными. У самой же на выход было одно платье. В саду она собирала яблоки – давила сок, варила компоты, дела сушку. Все, чтобы детей порадовать. У них всегда были игрушки и сладости.

Смотрю, вечером купает детей, в пижамы переодевает. Потом выходит, а я у нее спрашиваю: «Где дети?». Она: «Спокойной ночи, малыши» посмотрели - спать уже уложила».

- Дети в гости приходили?

Да. У нас калитка в заборе. Я посажу своего брата на лавочку во дворе, а соседские дети тут как тут. Он любил разговаривать с детворой, и ребятишки тянулись к нему…

- О чем тогда мечтала Ирина?

- Чтобы был свой дом или квартира. Я ей говорила: «Иди к мэру – пусть тебе дадут комнату в общежитии. Тяжело ж в доме жить – угля нет, дров нет – ничего нет». А она: «Вы не знаете, как это в общежитии жить».

РЕБЯТИШКИ ЛЮБИЛИ СВОЮ МАМУ

Ирина водила детей в садик «Березка». Его заведующая Виктория Кудрявцева рассказала, что четырехлетний Саша и пятилетняя Камила Бирюковы были у нее с июля 2018 года.

- Ирина не экономила на детях, - рассказала Виктория Николаевна. – Они ни в чем не нуждались. Были весенние и зимние вещи, сменная обувь.

- Как дети относились к маме?

- Когда Ирина приходила забирать их, выбегали к ней. Они обнимались. Дети радовались маминому приходу.

В местном магазине хозяйка Светлана рассказала, что Ирина заходила за хлебом и всегда брала сладости детям. В социальных же сетях молодую маму называют ненормальной. Некоторые пишут, пусть бы она погибла, но попыталась бы спасти кровиночек до приезда пожарных.

Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Семья Бирюковых в наше поле зрения, как неблагополучная, никогда не попадала, - сообщила корреспонденту «Комсомолки» заместитель главы Ясиноватой Татьяна Астапович. – Ирина, будучи матерью-одиночкой, получала все полагающиеся социальные выплаты в полном объеме. Организацию похорон мы взяли на себя.

Погибших детей похоронили на Новом кладбище в Ясиноватой 1 марта. Проводить их пришло много местных жителей. У всех свои дети – люди принесли цветы, на глазах были слезы.

Многих смутило, что Ирина не плакала, а лицо у нее было каменным. Даже у священника ком к горлу подступил, и обряд отпевания завершил его помощник. Но когда женщины стали голосить, Ирина тоже зарыдала. Психологи говорят, что она еще не скоро оправится от шока.