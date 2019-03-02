Гостиная донецких дизайнеров продемонстрировала весеннюю коллекцию в Донецк Сити

Сегодня импровизированная Гостиная донецких дизайнеров дала весенний показ в ТРЦ «Донецк Сити». К весне все в природе стремится к обновлению, тем более это касается женского гардероба. Хочется чего-то такого, чтобы «Ах!», тем более, что в Донецке сейчас весна ощущается менее всего. Мокрый снег и промозглый ветер сводят на «нет» все попытки модниц спрятать в шкаф надоевшие пуховики и шубы.

Но донецкие дизайнеры не смотрят на капризы природы. Уже традиционно в «Донецк Сити» состоялся показ модных коллекций. Кстати, такие показы планируют демонстрировать четыре раза в год в каждый из сезонов.

Открывала показ донецкий дизайнер, многократный победитель российских фестивалей моды, обладателей нескольких наград «Феникс» - Ирина Радыш. Ее почерк узнаваем. Женственность, плавные линии, меха, нежные цвета, среди которых фаворитом – лаванда. А еще – детские модели с вышитыми вручную снегирями и котятами. Коллекция так и называлась «Мамина радость». Взрослые модели выходили за ручку с малышками. Кстати, как мне удалось узнать, стать моделью возможно с шести лет.

"Мамина радость" Ирины Радыш.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

"Мамина радость" Ирины Радыш.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Логичным продолжением "Маминой радости" стала детская коллекция «Весенние краски» от дизайнера Лилии Черухи. Маленькие модницы в платьях со шлейфами, в облаке воланов вызвали настоящий восторг зрителей. Тут еще сыграли роль искренность и непосредственность юных моделей.

Коллекция "Весенние краски" Лилии Черухи.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Молодой дизайнер Александра Иванова представила коллекцию «Моя весна». Кроме того, в день показа на нее была объявлена скидка 25%. Поэтому ходить на модные мероприятия это еще и выгодно.

"Моя весна" Александры Ивановой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В том, что модные настроения неуловимо витают в воздухе и творческими людьми угадываются гораздо раньше, чем остальными, меня убедила коллекция «Лед тронулся» Светланы Борисовой. Этот стиль милитари знаком Донецку очень давно. Но в исполнении Светы он был пронизан светом и сексом. Платья-сафари, плащи с кокетками а-ля 70-е, брючные комбинезоны — это как раз то, на что я в последнее время положила глаз! А донецкие дизайнеры это предусмотрели.

Коллекция "Лед тронулся" Светланы Борисовой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция "Лед тронулся" Светланы Борисовой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Всего зрителям было представлено семь авторских коллекций. От верхней одежды, трикотажа и платьев до платков и сумок. Кроме уже названных, свои модели продемонстрировали дизайнеры Лариса Гонтарева, Наталья Ильина, Людмила Линченко.

Коллекция "Путешествие" Людмилы Линченко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция "Путешествие" Людмилы Линченко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мужчины тоже не были забыты.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Такие показы станут традицией Донецка, где зрители могут не только полюбоваться моделями одежды, но и приобрести их со значительной скидкой, - сказала организатор показа Лариса Иванова. – Возможно только будет меняться площадка для демонстрации. Уже известно, что следующий показ состоится в мае и пройдет в Ботаническом саду Донецка, на нем уже будут представлены летние модели одежды.

На сцене "Миллениум".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А «Комсомолка» даже узнала дату этого события – 20 мая. А потому есть хорошая мотивация, чтобы похудеть после затянувшейся зимы и заглянуть в мир красоты и вкуса, выйти оттуда обновленными. Это тем более необходимо дончанам, как сеанс психолога, как надежда, что весна всегда торжествует и красота приходит на смену холоду, мраку и безысходности.