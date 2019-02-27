2019-02-27T18:20:57+03:00
Общество

Военные обеспечили безопасность ремонтных работ: канал Северский Донец – Донбасс восстановлен

Главная питьевая артерия Донбасса выйдет на полную мощность 1 марта
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Под Горловкой Северский Донец – Донбасс каждый час терял более 30 кубов воды… Фото: gorlovka.todayПод Горловкой Северский Донец – Донбасс каждый час терял более 30 кубов воды… Фото: gorlovka.today
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Канал Северский ДонецДонбасс, поврежденный обстрелом ВСУ в горловском поселке Шумы 21 февраля, отремонтирован и выйдет на полную мощность подачи воды 1 марта. Об этом «Комсомолке» сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ ДНР Денис Чуприна.

Денис Чуприна держал руку на пульсе восстановления канала Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Денис Чуприна держал руку на пульсе восстановления каналаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Первым о чрезвычайном происшествии журналистам сообщил глава горадминистрации Горловки Иван Приходько.

- Канал в районе шахты № 6-7 теряет много воды, - сказал Иван Сергеевич. – Подойти к месту прорыва пока невозможно.

ЧП сразу же в своем Telegram-канале прокомментировал председатель Комитета Народного Совета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский: «Порошенко же предупреждал об экологической и гуманитарной кризисной ситуации. Вот его бандеровцы и исполняют под благосклонным похлопыванием по плечу «демократической цивилизованной» мировой общественности».

Тем временем, вооруженные формирования Украины продолжали обстреливать Горловку. Для проведения ремонтных работ на поврежденном водоводе представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня запросило гарантии безопасности. И уже на следующий день сотрудники компании «Вода Донбасса» обследовали место повреждения.

Там Северский Донец-Донбасс состоит из трех стальных трубопроводов диаметром более двух метров каждый. Осколки украинского снаряда пробили одну из труб в четырех местах. По подсчетам специалистов, каждый час канал терял более 30 кубических метров питьевой воды…

Коммунальщики залатали канал в два подхода. Как сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, каждый раз дополнительный контроль соблюдения «режима тишины» обеспечивали патрули миссии ОБСЕ.

Многие фильтровальные станции Республики, где готовят воду для городов и районов, находятся в «серых зонах» и там коммунальщики каждый день рискуют жизнью, находясь под обстрелами. По данным Минстроя ДНР, с 2014 года только Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам более 380 раз.

Напомним, что 19 и 26 февраля украинская армия нанесла артудары по Васильевской насосной станции вблизи Ясиноватой. К счастью, обошлось без жертв. За последнее время в Республике в результате обстрелов ВСУ ранены восемь сотрудников «Воды Донбасса». Коммунальщики пострадали во время исполнения служебных обязанностей.

Справка «КП»

Канал Северский Донец - Донбасс является ключевым источником водоснабжения в регионе. Его протяженность - 133,4 километра. Уникальное гидротехническое сооружение соединяет Северский Донец с истоком реки Кальмиус. Водой из канала пользуются 2,2 миллиона человек в Донецке, Горловке, Енакиево, Шахтерске, Торезе, Макеевке, Ясиноватой и других городах и селах по обе стороны фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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