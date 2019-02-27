2019-02-27T11:19:05+03:00
Общество

Альтернативный путь: Друзья девушки – не всегда бриллианты

Донецкий психолог рассказал, как можно впечатлить любимую при ограниченных финансах
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Любые подарки – это, прежде всего, эмоции. ФОТО: СоцсетиЛюбые подарки – это, прежде всего, эмоции. ФОТО: Соцсети
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- Любые подарки – это, прежде всего, эмоции, - говорит психолог Виктор Смирненко. – Не обязательно тратить состояние, чтобы сделать приятно. Тут еще важен момент. Помните житейскую мудрость? Нам нравятся люди не столько за то добро, что сделали они для нас, сколько за то, что мы сделали для них. Дарить подарки и получать удовольствие – это заложено в нас природой. Конечно, есть коллеги, руководители, которым что – то подарить нужно, а не хочется. Тут требуется «включить в себе» восточного человека, с его отрешенностью от ненужных переживаний. Не советовал бы заходить в магазин с «лицом про войну» и брать лишь бы что. Расслабьтесь, помедитируйте и вручите подарок с добрым сердцем. Только по – честному добрым! Часто это срабатывает – коллега уже не выглядит таким невыносимым.

- Вы говорите – деньги не нужны, а важны эмоции. У нас действительно уровень жизни не высок, но и креатив не всегда бьет фонтаном - война продолжается. Что посоветуете мужчинам? Как им порадовать любимых женщин?

- Прежде всего, нужно знать внутренний мир женщины – ее переживания, мечты. Мой знакомый влюбился год назад в девушку, вокруг которой просто вились «статусные парни», и у моего Макса просто не было никаких шансов. Но он смог покорить Лену! И это случилось именно на 8 Марта. Макс дизайнер, вот и совместил свои навыки и вдохновение, которое дарила девушка. В денежном эквиваленте это ему ничего не стоило, но рассказывал, что она просто засияла от восторга!

- И что же это было?

- Визитки. Их было штук двадцать, но все разные. К примеру, «Елена Васильева. Самая очаровательная девушка Донецка», или «Елена Васильева. Единственная и неповторимая на всей планете». Ну и так далее. На праздники, или даже без повода, он старается ее удивить. Уже год они вместе, живут гражданским браком. На мой сторонний взгляд, счастливы. У Макса неиссякаемая фантазия. Он даже елку украсил креативно. Развесил шоколадки, обертки сделал сам. Там были виды тех мест, куда они хотели отправиться в путешествия.

- А если со временем она все – таки отдаст предпочтение камушкам, а не «бумажному креативу»?

- Значит, им не по пути. Он же тоже может устать, если не будет видеть отдачи от своих подарков. Такое бывает. Но меня никто не переубедит, что ценность подарка – в его ценнике, а не в эмоциях, которые он пробуждает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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