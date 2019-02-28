2019-02-28T18:00:11+03:00
Звезды

"Любовь вызывали?.." - на сцене драмтеатра Донецка состоялась первая премьера этого года

В этом спектакле режиссер Игорь Рыбчинский выступал еще и актером
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Если есть любовь, значит, есть жизнь - уверен режиссер Игорь Рыбчинский. Фото: пресс-служба драмтеатра ДонецкаЕсли есть любовь, значит, есть жизнь - уверен режиссер Игорь Рыбчинский. Фото: пресс-служба драмтеатра Донецка
Изменить размер текста:

Жизнь – непредсказуемая штука: иногда в ней случаются удивительные вещи, например, детские поэтессы влюбляются в обычных сантехников. 28 февраля на Малой сцене МДТ имени М.М. Бровуна состоялась премьера бытовой комедии в 1-ом действии Игоря Рыбчинского «Любовь вызывали?..» по пьесе современного российского драматурга Василия Сигарева.

Это первая премьера 2019 года. Фото: пресс-служба драмтеатра Донецка

Это первая премьера 2019 года. Фото: пресс-служба драмтеатра Донецка

- Для нас этот автор стал настоящим открытием: у него очень хорошо выписаны характеры. Получились прекрасные актерские работы, особенно интересна игра Елены Мартыновой, которая раскрылась в совершенно другом образе. В спектакле звучат песни талантливого вокалиста Андрея Болдарева. Очень точная и профессиональная работа режиссера. Обычно крайне сложно быть режиссером спектакля и играть в нем. На мой взгляд, здесь проявился особый талант Игоря Рыбчинского в умении одновременно быть героем и творчески взаимодействовать с другими артистами в качестве постановщика всего сценического действа, - сказала перед премьерой генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Спектакль был поставлен по пьесе современного российского драматурга Василия Сигарева. Фото: пресс-служба драмтеатра Донецка

Спектакль был поставлен по пьесе современного российского драматурга Василия Сигарева. Фото: пресс-служба драмтеатра Донецка

По ее словам, режиссер изменил финал пьесы.

- На фоне этого быта главные герои поднимаются намного выше. Мне не хотелось смеяться над ними, мне хотелось их понять и поэтому я изменил финал. Я хотел донести до зрителей то, что нужно слышать и чувствовать друг друга, а фразу «любовь умерла» – навсегда забыть. Если есть любовь, значит, есть жизнь, - уверен Игорь Рыбчинский.

Напомним, что спектакль «Любовь вызывали?..» – первая премьера 2019 года и вторая постановка по пьесе этого автора в театре: в сентябре 2018 года репертуар муздрамы пополнился спектаклем «Каренин».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Дзюдзе: Царь-балалайка - инструмент не только патриотический, но и эротический
Единственный в мире исполнитель на гигантской балалайке о возбуждающих частотах, о том, как обижают русский инструмент во французском аэропорту и о девочке, которой не докладывали пельмени
Новости 24
Четверо погибших украинских боевиков за сутки, но потерь нет
Беспредел в рядах 54-ой бригады ВСУ будет расследовать специальная комиссия
Украинские силовики заблокировали патруль ОБСЕ
"Почта Донбасса" выпустит серию марок, посвященных русским писателям
Как побережье Азовского моря украинские силовики будут оборонять от "агрессора"
В Донбассе прошла тренировка украинских авианаводчиков
В результате обстрела ранен житель Горловки
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов и памятник князю Игорю в ЛНР
Донбасс заявил о себе на сцене Севастополя: солист Донбасс Оперы Артем Ярошевич победил в Международном конкурсе патриотической песни
На пожаре в Ясиноватой погибли дети двух, пяти и шести лет
Волкер: США ждут решения вопроса с Донбассом
Утром Горловка подверглась мощному обстрелу, поврежден газопровод
Почти 8 лет за подрыв украинской военной техники получил житель Старобельска
Украина не хочет "весеннего" перемирия
Каким будет последний день зимы - погода в Донецке и Луганске на 28 февраля