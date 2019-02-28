"Любовь вызывали?.." - на сцене драмтеатра Донецка состоялась первая премьера этого года

Жизнь – непредсказуемая штука: иногда в ней случаются удивительные вещи, например, детские поэтессы влюбляются в обычных сантехников. 28 февраля на Малой сцене МДТ имени М.М. Бровуна состоялась премьера бытовой комедии в 1-ом действии Игоря Рыбчинского «Любовь вызывали?..» по пьесе современного российского драматурга Василия Сигарева.

Это первая премьера 2019 года. Фото: пресс-служба драмтеатра Донецка

- Для нас этот автор стал настоящим открытием: у него очень хорошо выписаны характеры. Получились прекрасные актерские работы, особенно интересна игра Елены Мартыновой, которая раскрылась в совершенно другом образе. В спектакле звучат песни талантливого вокалиста Андрея Болдарева. Очень точная и профессиональная работа режиссера. Обычно крайне сложно быть режиссером спектакля и играть в нем. На мой взгляд, здесь проявился особый талант Игоря Рыбчинского в умении одновременно быть героем и творчески взаимодействовать с другими артистами в качестве постановщика всего сценического действа, - сказала перед премьерой генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Спектакль был поставлен по пьесе современного российского драматурга Василия Сигарева. Фото: пресс-служба драмтеатра Донецка

По ее словам, режиссер изменил финал пьесы.

- На фоне этого быта главные герои поднимаются намного выше. Мне не хотелось смеяться над ними, мне хотелось их понять и поэтому я изменил финал. Я хотел донести до зрителей то, что нужно слышать и чувствовать друг друга, а фразу «любовь умерла» – навсегда забыть. Если есть любовь, значит, есть жизнь, - уверен Игорь Рыбчинский.

Напомним, что спектакль «Любовь вызывали?..» – первая премьера 2019 года и вторая постановка по пьесе этого автора в театре: в сентябре 2018 года репертуар муздрамы пополнился спектаклем «Каренин».