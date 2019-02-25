Дочерям военнослужащего ДНР, живущим в Украине, угрожают сотрудники СБУ

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова с начала года приняла порядка десяти заявлений от военнослужащих Народной милиции в связи с давлением на их родственников со стороны украинских спецслужб.

- Незаконные методы давления украинских спецслужб на родственников военнослужащих ДНР, проживающих на территории Украины, - это уже целая системная работа, которая сейчас набирает обороты, - сказала Морозова.

Сотрудники СБУ пытаются принудить военнослужащих Республики под угрозой расправы над их близкими выехать в Украину. За время конфликта в Донбассе периодически появляется информация о случаях гонений и угроз со стороны украинских спецслужб в отношении семей военнослужащих ДНР, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

В этой связи в Республике намерены привлечь к этой проблеме международные правозащитные организации.

- Проблема угроз со стороны СБУ как самим военнослужащим, так и их семьям актуальна, как никогда. Один из способов борьбы – это обращение во всевозможные международные правозащитные организации, которые смогли бы привлечь внимание к данной проблеме, - сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Один из вопиющих случаев. Дочери защитника ДНР, живущие на подконтрольной Киеву территории, подверглись давлению и угрозам со стороны сотрудников украинских спецслужб, пытавшихся узнать данные об отце. Об этом в пресс-центре ДАН сообщил военнослужащий Народной милиции Виталий Мищенко.

Мищенко рассказал, что вечером 13 февраля ему позвонили с телефона одной из дочерей. На проводе оказался мужчина. Голос в трубке сказал, что находится в одном помещении с девочками, и потребовал информацию о месте службы, звании и деятельности в Народной милиции.

В случае отказа от выполнения требований неизвестный пригрозил расправой членам семьи военнослужащего. На попытки выяснить состояние детей и личность звонящего получил однозначный ответ: «Ты не в той ситуации, чтобы что-то требовать и голос дочери услышишь в конце разговора».

После словесной перепалки и отказа бойцом ДНР «сотрудничать» звонивший прервал разговор. Однако позднее получил SMS с угрозами. «Ты сделал свой выбор, теперь можешь только гадать, чье тело к тебе придет первым», — пересказывает Виталий текст сообщения.

У Виталия на подконтрольной Киеву территории две дочери. Возраст – 11 лет и 21 год. После этого телефонного разговора старшей начали поступать звонки от незнакомцев. Девушке казалось, что за ней следят. Сейчас с детьми все в порядке, но ради безопасности близких Мищенко поддерживает связь через знакомых.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что этот факт будет озвучен на ближайших переговорах в Минске 27 февраля.